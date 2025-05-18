Общество

Глава УФСБ России по Волгоградской области Александр Ларин отмечает День рождения

Общество 18.05.2025 11:54
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18.05.2025 11:54


В Волгограде сегодня, 18 мая, День рождения отмечает руководитель УФСБ России по Волгоградской области Александр Ларин. 

Александр Михайлович родился в 1975 году. В органах федеральной службы безопасности служит с 1997 года. Ранее занимал должность заместителя начальника УФСБ России по г. Москве и Московской области. Указом Президента России в сентябре 2021 года был назначен начальником УФСБ России по Волгоградской области.

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется к поздравлениям в адрес Александра Михайловича и желает профессиональных успехов и личного благополучия.   

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