Глава УФСБ России по Волгоградской области Александр Ларин отмечает День рождения

В Волгограде сегодня, 18 мая, День рождения отмечает руководитель УФСБ России по Волгоградской области Александр Ларин.

Александр Михайлович родился в 1975 году. В органах федеральной службы безопасности служит с 1997 года. Ранее занимал должность заместителя начальника УФСБ России по г. Москве и Московской области. Указом Президента России в сентябре 2021 года был назначен начальником УФСБ России по Волгоградской области.

Редакция ИА «Высота 102» присоединяется к поздравлениям в адрес Александра Михайловича и желает профессиональных успехов и личного благополучия.