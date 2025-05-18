В ЦПКиО Волгограда пронесли колесницу и распылили краски

День индийской культуры ярко отпраздновали в центре Волгограда. Как сообщили V102.RU в ЦПКиО, где прошло это мероприятие, открылся праздник шествием 4-метровой колесницы счастья, украшенной цветами, фруктами и древнеиндийскими символами.









- Мы проводим День индийской культуры уже около 35 лет. Последние четыре года такое яркое событие организуем в Центральном парке культуры и отдыха. Каждый праздник мы открываем с Ратха-Ятры и шествия колесницы счастья, в ходе которого каждый желающий может прикоснуться к колеснице и загадать желание. Мероприятие имеет большое значение – в этот день мы объединяемся с людьми других культур и традиций, – рассказала один из организаторов Ольга Кузнецова.









Все желающие могли посетить индийскую ярмарку, примерить яркие национальные наряды и расписать тело хной. Фотозоны были оформлены в стиле Болливуда – индийского кинематографа. А вечером стартовала концертная программа с индийскими танцами и песнями, которая завершилась под музыку с красками Холи.





Фото: пресс-служба ЦПКиО