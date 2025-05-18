



Не так давно молодые дачники устало смотрели на сад с увядающими грядками и полусухими деревьями и выносили безапелляционный приговор – под газон! Но сегодня все больше людей находят в дачной жизни отдушину. Почему огороды вернули себе былую популярность и увлекли не только тех, кому «слегка за тридцать», разбирались корреспонденты ИА «Высота 102».

«Засосало мещанское болото...», - шутила молодёжь, ассоциировавшая с дачей только лишь пожилых людей да погреб, полный банок с огурцами. Правда, со временем офисные сотрудники стали все чаще искать поводы для отлучки из пыльного города. И та самая старая-добрая дача показалась многим неплохим вариантом для перезагрузки.

- Город становится грязнее, сильнее нас выматывает, поэтому людям все чаще хочется тишины и свежего воздуха, - рассуждает волжанка Юлия Жиронкина, переехавшая в посёлок и сменившая профессию инженера на сыровара. – Раньше ведь практически у каждого из нас в деревне жили бабушки и дедушки. Мы проводили там все лето, наполняя его событиями, которые врезались в память на всю жизнь. А сейчас даже бабушки стали городскими. Где отдыхать детям? По этой причине люди, которые когда-то тянулись в город, нередко передвигаются в обратном направлении.





Справедливости ради скажем, что к таким радикальным переменам в жизни готовы далеко не все. Дачи с их трудотерапией и целебной силой природы для большинства молодых людей остаются некоей экзотикой. Чем-то вроде свежего глотка воздуха в череде рабочих будней.

- В нашей семье история садоводства началась с покупки дачи. Хочешь, не хочешь, а облагораживать ее было нужно, - рассказывает волгоградка Мария Бахтеева. – Раньше помогала с огородом на даче у родителей, теперь вкалываю на своей. Больше всего нравится видеть результат своих трудов: когда из семечка вырастают двухметровые помидоры, а из веточки – целый куст. Мне приятно осознавать, что весь урожай я вырастила сама, а не купила те же овощи в магазине. Кстати, в начале мы пытались вырастить на участке буквально все подряд – от сортовых роз до откровенных «сорняков». Бывало, что муж выкапывал в степи какие-то цветущие травы – к счастью, они у нас не прижились. Сейчас если что-то и покупаем, то делаем это с умом. Я выбираю сорта, смотрю, что именно подойдет для нашего участка. Этот процесс действительно затягивает. И, несмотря на то, что весной у нас непочатый край работы, на даче я расслабляюсь. Пока руки заняты, мозг отдыхает. И это именно то, что нужно в нашей современной стремительной жизни.





С тем, что огородничество становится для людей своеобразным прыжком в реальную жизнь, согласна и волгоградский психолог Яна Павлоцкая.

- На мой взгляд, проснувшееся в достаточно молодых людях желание ухаживать за участком связано с желанием что-то контролировать в жизни и видеть свое реальное воздействие на мир, чувствовать свой вклад, свое влияние. Ведь пока нас все сильнее затягивает виртуальная реальность, нам становится необходимо видеть, чувствовать и ощущать настоящее. Настоящую жизнь в ее полной красоте и силе. Наблюдая, как живет земля, растения, животные, мы вспоминаем, что живы сами. И, конечно, не забывайте о целительной силе природы. Ее ведь еще никто не отменял.

Председатель регионального совета Всероссийского союза садоводов России Николай Чеванин уверен, что возвращение к когда-то популярному увлечению было лишь вопросом времени.

- Любовь, на мой взгляд, прививается в том числе отношением к земле - как ты за ней ухаживаешь, то и получаешь в ответ. За многие десятилетия у нас очень сильно изменилось отношение к трудовому обучению детей. А ведь раньше мальчишки в сельских школах обучались работе с тракторами, девочки в большом объёме получали уроки домоводства. Сейчас люди возвращаются к этому сами, своим опытом, - рассуждает Николай Чеванин. - И я часто слышу от знакомых, что их дети приезжают на дачи не просто пожарить шашлыки, а именно поработать на участке. Одни ухаживают за цветами, другие - за виноградом, третьи - за кустарниками. И это занятие им действительно приносит удовольствие.

Фото из архива V102.ru