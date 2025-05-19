Бочаров: двое волгоградцев погибли в ДТП в Калмыкии

Происшествия 19.05.2025 07:53
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19.05.2025 07:53
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачи перед региональными комитетами здравоохранения и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в связи с ДТП в Калмыкии с участием грузового автомобиля и микроавтобуса, следовавшего по маршруту Волгоград-Астрахань». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградкой области, данные ведомства в настоящее время взаимодействуют для оперативного решения вопросов оказания необходимой помощи.
Напомним, по предварительной информации, в аварии, произошедшей около четырёх часов утра в Юстинском районе Калмыкии, пострадали 18 человек, семеро — погибли, в том числе двое волгоградцев. Одиннадцати пассажирам, в том числе одному жителю Волгоградской области, медицинскую помощь оказывают в местной ЦРБ.
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