Опасность в большом городе: скверы Волгограда заполонили поганки

Поганки этой весной облюбовали волгоградские скверы, где их можно наблюдать в большом количестве. Как сообщили V102.RU горожане, семейства ядовитых грибов замечены на лужайках у Ворошиловского торгового центра и в сквере по улице Чуйкова в Центральном районе.





- Поганок в сквере по улице Чуйкова на удивление много. Они растут возле пней, прямо на новеньких зеленых газонах или возле лестниц. Это, конечно, хорошо, что все вокруг цветет и растет, но хочется предупредить людей – поганки ядовитые! В скверах гуляет много семей с детьми, поэтому будьте внимательны, чтобы детки случайно не попробовали такой грибочек, - рассказали местные жители.





Бледная поганка, отметим, часто встречается в лиственных и смешанных лесах Волгоградской области, однако ее можно увидеть и у себя на даче или в парке. Птицы или дикие животные могут занести споры грибов, которые прорастают в плодородной и влажной почве. Сезон поганки, как правило, пригодится на июнь – октябрь, но из-за аномального потепления может начаться и раньше.