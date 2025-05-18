Общество

Опасность в большом городе: скверы Волгограда заполонили поганки

Общество 18.05.2025 14:30
0
18.05.2025 14:30


Поганки этой весной облюбовали волгоградские скверы, где их можно наблюдать в большом количестве. Как сообщили V102.RU горожане, семейства ядовитых грибов замечены на лужайках у Ворошиловского торгового центра и в сквере по улице Чуйкова в Центральном районе.


- Поганок в сквере по улице Чуйкова на удивление много. Они растут возле пней, прямо на новеньких зеленых газонах или возле лестниц. Это, конечно, хорошо, что все вокруг цветет и растет, но хочется предупредить людей – поганки ядовитые! В скверах гуляет много семей с детьми, поэтому будьте внимательны, чтобы детки случайно не попробовали такой грибочек, - рассказали местные жители.


Бледная поганка, отметим, часто встречается в лиственных и смешанных лесах Волгоградской области, однако ее можно увидеть и у себя на даче или в парке. Птицы или дикие животные могут занести споры грибов, которые прорастают в плодородной и влажной почве. Сезон поганки, как правило, пригодится на июнь – октябрь, но из-за аномального потепления может начаться и раньше.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.05.2025 15:37
Общество 18.05.2025 15:37
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2025 15:16
Общество 18.05.2025 15:16
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2025 13:46
Общество 18.05.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2025 12:29
Общество 18.05.2025 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2025 11:54
Общество 18.05.2025 11:54
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.05.2025 11:20
Общество 18.05.2025 11:20
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2025 10:01
Общество 18.05.2025 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2025 08:42
Общество 18.05.2025 08:42
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2025 07:01
Общество 18.05.2025 07:01
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2025 20:15
Общество 17.05.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2025 18:54
Общество 17.05.2025 18:54
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2025 15:36
Общество 17.05.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2025 14:59
Общество 17.05.2025 14:59
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2025 12:36
Общество 17.05.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2025 09:36
Общество 17.05.2025 09:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:09
Массовый мор рыбы в Волго-Ахтубинской пойме проверит прокуратураСмотреть фотографии
18:41
Под Волгоградом обновят дорогу к станице Алексеевской за 1,6 млрд рублейСмотреть фотографии
17:55
Месть или что-то другое? Трудолюбивые вандалы пропололи палисадник в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Жители Калача-на-Дону нашли на дороге боеприпас времен ВОВСмотреть фотографии
15:37
«Это действительно затягивает»: молодые волгоградцы вновь полюбили дачиСмотреть фотографии
15:16
В центре Волгограда с понедельника не останется бесплатных парковокСмотреть фотографии
14:30
Опасность в большом городе: скверы Волгограда заполонили поганкиСмотреть фотографии
13:46
Стрелка Дениса Макарчука похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:49
Бастрыкин затребовал доклад о смертельном обрушении балкона в ВолжскомСмотреть фотографии
12:29
В ЦПКиО Волгограда пронесли колесницу и распылили краскиСмотреть фотографии
11:54
Глава УФСБ России по Волгоградской области Александр Ларин отмечает День рожденияСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде спасают от разрушения редчайшую книгу XVII векаСмотреть фотографии
10:27
Роковой маневр: под Волгоградом водитель легковушки погиб, выехав навстречу КАМАЗуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:01
В Камышине из-за торжественного марша перекроют улицыСмотреть фотографии
09:33
СК просит помощи в поисках пропавшего в 2023 году волгоградцаСмотреть фотографии
08:42
В Волгограде начинается отбор на получение стипендий имени ПахмутовойСмотреть фотографии
08:10
Почти 2 тонны рыбы спасли из сетей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:33
Запрет на движение фур по волгоградским дорогам введут с 20 маяСмотреть фотографии
07:01
Желтый уровень опасности из-за грозы объявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:45
«Динамо-Синара» 18 мая в последнем домашнем матче сезона сыграет с «Кубанью» Смотреть фотографии
22:02
Досадно, но ладно: «Ротор» на выезде уступил «Чайке» - 0:1Смотреть фотографии
21:18
В Волгоградской области иномарка врезалась в забор жилого дома: двое в больницеСмотреть фотографии
21:01
В Волгограде на стройке торгового центра разбился насмерть рабочийСмотреть фотографии
20:44
Облздрав обнародовал зарплаты главврачей волгоградских больницСмотреть фотографии
20:15
В Волгограде похоронят бойца «Бессмертного Сталинграда» Артура МусинаСмотреть фотографии
19:34
Бурлящую воронку сняли очевидцы в Волге под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:54
Чадящий завод под Волгоградом оштрафовали на 150 тысяч рублейСмотреть фотографии
18:13
Облздрав выдал советы волгоградцам на случай укуса змеиСмотреть фотографии
17:26
Волгоградцы обсуждают массовую гибель рыбы в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:31
Возбуждено дело после обрушения балкона и гибели бабушки в ВолжскомСмотреть фотографии
 