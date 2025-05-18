Общество

В Волгограде спасают от разрушения редчайшую книгу XVII века

Общество 18.05.2025 11:20
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18.05.2025 11:20


За пять столетий одно из изданий старинной богословской книги «Апостол» пережило немало. Едва не уничтоженное огнем и не истлевшее от времени, оно несколько раз бывало в руках у реставраторов. Сейчас в областной библиотеке имени Максима Горького его снова спасают от гибели. О подробностях сложнейшей работы – в материале ИА «Высота 102».

Книга «Апостол», хранившаяся в редких библиотечных фондах, была издана еще в 1638 году. Больше трехсот листов богословских текстов на старославянском языке положили на деревянные сторонки и украсили обложкой с тиснением. Правда, сейчас от прежнего убранства остались лишь отдельные детали.

- К сожалению, первопечатное издание, считающееся одним из книжных памятников нашей страны, находится в руинированном состоянии, - рассказывает художник-реставратор библиотеки имени Максима Горького Валентина Никифорова. – Рассматривая его перед началом работы, я обратила внимание и на обгоревший во время пожара корешок, и на достаточно грубые следы прежних реставраций. Представляете, книгу сшили на обычную бельевую веревку, используя толстые капроновые нити. Заметны также следы губительного для бумаги столярного клея, неаккуратная обрезка страниц и частично утраченный текст. Одним словом, трудностей хватает.


Работа со старинным изданием требует от реставратора предельной точности. По словам Валентины Никифоровой, при неаккуратной промывке запревших листов есть риск потери не только отдельных букв, но и целых строчек.

- Книга с потожировыми следами, каплями воска, всевозможными наклейками и надписями разбирается очень тяжело. Чтобы не потерять текста, сижу на подсвете со скальпелем, иголочкой и пинцетом. Работа настолько кропотливая, что за день получается сделать не больше двух листов, - отмечает специалист. – Кстати, первый реставратор, который, скорее всего, трудился над этим экземпляром после пожара, смог частично восстановить текст. Я предполагаю, что это был монастырский человек, который не просто умел писать, но и знал приведенный текст. Следы той первой реставрации я тоже стараюсь сохранить по максимуму. После восстановления книга вернется в наш фонд. Обычно такие ценные реликвии стараются не выносить из библиотеки и выдавать желающим лишь по запросу.


С теплом Валентина Никифорова рассказывает о каждом из своих «пациентов». Некоторые из книг настолько врезаются в ее память, что спустя несколько лет после их реставрации она буквально в деталях помнит их содержимое.

- Некоторые издания так удивляют, что надолго врезаются в память. Например, я помню, каким открытием стала для меня книга о военно-полевой хирургии, выпущенная во время Крымской войны. В те времена медсестер, которые могли бы оказать помощь раненым, очень не хватало. И специально для них было сделано подробнейшее пособие: как сделать перевязку или наложить шину, извлечь пулю или провести операцию в брюшной полости. Самое поразительное, что каждая конкретная ситуация была проиллюстрирована. Для тиражирования материалов резчики изготавливали деревянные клише.

Подробнее о тонкостях работы реставратора читайте в отдельном материале.

Фото Валентины Никифоровой

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