Политика

Политика «беспамятства»: Сталинградскую битву в Молдавии назвали «катастрофой» в учебнике истории

Политика 02.05.2025 13:41
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02.05.2025 13:41


Оппозиция в Молдавии возмущена новым учебником истории, в котором оправдывается и героизируется нацизм, а Сталинградская битва называется «катастрофой». Об этом, как передает V102.RU, сообщает сегодня, 2 мая, РИА Новости.

Как сообщает издание, авторы учебника посвятили целый раздел участию Румынии во Второй мировой войне в качестве союзника Гитлера, в котором молдавским старшеклассникам предлагается в качестве самостоятельной работы привести аргументы за и против участия румын в войне на стороне нацистской Германии, а также попробовать оправдать «жертвы румынской армии в этой войне».

- С такой же позиции трактуются и остальные ключевые события военных лет. В частности, авторы учебник утверждают, что «сталинградская катастрофа привела к выводу (румынских - ред.) войск с Кавказа», - говорится в статье.

Кроме того, освобождение молдавской земли от фашистских захватчиков Советской армией обозначено в виде «серьезной проблемы», с которой столкнулось руководство Румынии.

Оппозиция в Молдавии неоднократно поднимала вопрос опасности искажения истории. 

При этом министр образования республики Дан Перчун утверждает, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям.

Напомним, что на стороне гитлеровцев в битве за Сталинград сражались итальянцы, румыны, венгры и хорваты. Согласно открытым источникам, Красная армия разгромила в Сталинградской битве армию вермахта и ее союзников: 3-ю и 4-ю румынские армии (22 дивизии), 8-ю итальянскую армию и итальянский альпийский корпус (10 дивизий), 2-ю венгерскую армию (10 дивизий) и хорватский полк.

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