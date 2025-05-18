Жители Калача-на-Дону нашли на дороге боеприпас времен ВОВ

В городе Калач-на-Дону в Волгоградской области местные жители нашли на дороге, ведущей к сетевому магазину, боеприпас времен Великой Отечественной войны, передает V102.RU.

Местные жители выложили фотографии неожиданной находки в соцсетях, отметив, что снаряд был обнаружен 17 мая возле дома №2 по улице Чекмарева на внутриквартальной дороге между аптекой и магазином.

К счастью, как указывают очевидцы, у боеприпаса отсутствовал взрывать.





Местные жители сообщили, что ежедневно ходили по этой дороге, а также по ней к магазину ездили и фуры с товарами.

По одной из версий снаряд могли завезти несколько лет назад вместе с материалом, которым укрепляли основание дороги. Сейчас боеприпас оголился, так как дорога снова требует ремонта. Сообщается, что о находке жители сообщили в полицию.

Фото: V102.RU / Город Воинской Славы Калач-на-Дону / vk.com