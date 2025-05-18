Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на ЧП с обрушением балкона в городе Волжском Волгоградской области, в результате чего погибла пенсионерка, сообщает V102.RU со ссылкой на Информационный центр СК России.

Напомним, трагедия произошла 17 мая в доме №6 на улице Мечникова в городе Волжском Волгоградской области. Балкон в квартире на четвёртом этаже обрушился в тот момент, когда на нем находилась хозяйка жилплощади. Женщина погибла на месте.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека.

- Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову В.И. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - сообщили в ведомстве.

Фото: прокуратуры Волгоградской области