«Короткая вспышка - и снова чистый лист»: почему все больше людей сталкиваются с деменциями





«А нам сегодня в санатории подадут что-то вкусненькое? Надо бы проконтролировать», - интересуется пожилая волгоградка. На самом деле она встречает новый день в родной квартире и говорит о санатории как о яркой вспышке, ещё не уничтоженной в памяти деменцией. О синдроме, который стирает прошлую жизнь и лишает человека прежнего себя, - в материале ИА «Высота 102».

- Случилась у человека какая-то вспышка. Он что-то вспомнил. И вот об этом воспоминании он будет говорить весь день, - рассказывает сиделка Татьяна Семенчук. – Кто-то когда-то обещал прийти в гости. И вот с самого утра одна из моих подопечных начинает готовиться к этой, придуманной ею самой, встрече. «Дайте мне хорошее платье, сейчас же придут! Скорее, скорее». Но никто не приходит. В конце концов зацикленность на одной мысли и идее достигает своего апогея.

Пожилых людей с деменциями Татьяна Семенчук встречает уже в тяжелом состоянии. К моменту их знакомства они оказываются не в силах выполнять даже механические действия – мыть посуду или, скажем, варить суп.

- На ранних стадиях люди зачастую пропускают это заболевание сквозь пальцы. Порой сами себе боятся признаться в том, что с ними что-то не так, - говорит волгоградка. – Между тем, без поддерживающей терапии симптомы нарастают, как снежный ком – вчера еще доходил до ванной комнаты, а сегодня уже нет. Увы, эта болезнь крайне непредсказуема. Среди моих подопечных были и банкир, сидевшая за одним столом с людьми высоких должностей, и военный, и балерина. Но с возрастом их жизни изменились на 180 градусов. Сейчас они с тоской, а иногда и с некоторой яростью говорят о своем ярком прошлом, совершенно не помня, что было день назад. Появляются какие-то несуществующие истории, закрадывается подозрительность: «Вы украли мой халат». Обсуждаем ситуацию – мгновение – и передо мной снова чистый лист.

О причинах появления деменции

Подобно ловкому мошеннику возрастное заболевание может долгое время маскироваться за другими диагнозами и не вызывать у человека никаких подозрений.

- Деменции – не столько медицинская, сколько медицинско-социальная проблема, - рассуждает заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ Михаил Стаценко. – В первую очередь она затрагивает страны, в которых люди живут долго. Казалось бы, в экономически развитых государствах достаточно высокий потенциал оказания медицинской помощи, а пациентов с таким диагнозом становится все больше. В отличие от умственной отсталости речь в этом случае идет о распаде психических функций. И причин для развития деменций действительно немало – травмы головного мозга, инфекции, ВИЧ, вирусный энцефалит, сифилис, менингит. Триггером для ее развития являются и другие заболевания. Например, нарушения функции щитовидной железы, печеночная недостаточность, цирроз печени, артериальная гипертензия, сердечная недостаточность и сахарный диабет.

Отправной точкой для развитий деменций нередко становится и сам образ жизни человека. В основную группу риска профессор ВолгГМУ включает людей, которые отгородились от мира и снизили физическую и интеллектуальную нагрузку буквально до нуля.

- К примеру, пожилой человек с проблемами слуха, от которого все вокруг отмахиваются, рискует достаточно быстро прийти к деменциям. Сказываются также вредные привычки, алкоголь, неправильное питание, постоянный стресс. Скажем, на работе у вас плохой начальник, а дома – муж-абьюзер. Разве это не систематический стресс? – комментирует Михаил Стаценко. – Что важно в этом случае? Выявить болезнь на стадии, при которой она еще поддается лечению. А на что обратить внимание? Тревожными звоночками станет забывчивость человека. В какой-то момент он начинает с трудом подбирать слова и тяжело выражать свои мысли, теряет внимательность, страдает от нарушения координации движений, хотя раньше легко справлялся даже с мелкими деталями. Он забывает, какой сегодня день недели, не помнит, зачем зашел в комнату, теряет интерес к жизни и к хобби, которое раньше затягивали с головой. Бывает, что пациенты с развивающейся деменцией выходят из дома и к своему удивлению обнаруживают, что не помнят маршрута к автобусной остановке. Помню, как в больнице женщина чуть старше 50 лет долгое время стояла с тарелкой на выходе из столовой. Когда ее спросили, почему же она не возвращается в палату, она ответила, что просто забыла, как туда дойти.

Важными чертами возрастной болезни Михаил Стаценко называет также плаксивость, обидчивость и появляющуюся неряшливость.

- Если вы заметили за собой какие-то из этих проявлений, стоит обязательно сходить к врачу. А родственникам в такой ситуации важно обратить внимание на своего близкого человека. На первых порах деменция поддается лечению. И при его своевременном начале развитие болезни можно затормозить на несколько лет, - подытоживает профессор медицинских наук.

О жизни с диагнозом

Тяжелый диагноз становится ударом не только для самого пациента, но и для его близких. Живя в разных городах, при встрече многие буквально не узнают своих пожилых родственников.

- Во многих случаях срабатывает фактор неожиданности, и люди не могут принять диагноза, - рассказывает руководитель патронажной службы «Открытая дверь» Елена Кондратьева. – Дети из других городов при встрече с родителями нередко разводят руками: «Мы не думали, что все так плохо». В этой ситуации страдающего деменцией важно не оставлять одного. Ему требуется ежедневное общение: сегодня – с дочерью, завтра – с сыном, послезавтра – с внуком. Связь не должна теряться и прерываться. На мой взгляд, очень полезным станет и обучение пожилых волгоградцев компьютерной грамотности. Включаясь в современную жизнь, умея пользоваться техникой, они не останутся в изоляции. Абсолютно всем после 60 лет также полезны кроссворды и головоломки. Это увлечение вообще нужно превращать в некий модный тренд. Политика активного долголетия предполагает организацию каких-то интеллектуальных соревнований для людей в возрасте – квизов, викторин. При этом закоренелое представление: «Я старый, зачем мне туда идти?» должно постепенно вытесняться совсем из нашего сознания.

Основным «антидотом» от тяжелой болезни Елена Кондратьева называет общение. И в последнее время эта простая истина становится понятной многим волгоградцам.

- Я неоднократно замечала, что люди с деменциями, находящиеся в каком-то едином сообществе, пытаются социализироваться. Они разговаривают друг с другом, моют посуду, выполняют другие простые задачи, - отмечает волгоградка. – Одному намного тяжелее. И, знаете, в последнее время к нам все чаще обращаются с заявкой на сиделку – компаньона. То есть люди понимают важность общения и просят, чтобы к их родителям ежедневно приходил человек, который вместе с ним приготовит обед или просто выйдет на прогулку.

А что еще?

При выявлении деменций пожилые волгоградцы становятся все более уязвимыми перед любыми опасностями. Забывая важные детали, а порой и собственное имя, они растерянно выходят на улицу и не всегда возвращаются домой. Предотвратить многие трагедии, уверены волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза.Алерт», помогут простые, но проверенные в деле правила.

– одежда человека с деменцией должна быть яркой и заметной, иметь нашивки с именем владельца и телефоном близкого человека.

– GPS-трекер. Если бабушка не выходит из дома без сумки, дедушка носит одну и ту же куртку, то такой брелочек может стать отличным выходом из положения;

– телефон с громким динамиком и хорошей батареей, подключите функцию определения местоположения аппарата;

– не теряйте времени, если обнаружили пропажу близкого. Чем быстрее вы сообщите на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» по номеру 8(800)700-54-52 или 112, тем быстрее начнутся поиски и выше вероятность услышать заветное «Найден. Жив».