За рулем разбившегося в Калмыкии автобуса был 40-летний волгоградец

Стали известны подробности страшного ДТП в Калмыкии, в котором погибли семь человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Госавтоинспекцию Калмыкии, авария произошла примерно в 2-10 ч. на 1211 км ФАД Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань» на территории Юстинского района.

На этом участке столкнулись Volkswagen под управлением 40-летнего жителя Волгоградской области и грузовой автомобиль ФАВ, за рулем которого находился 51-летний житель Тульской области.

В результате столкновения на месте ДТП погибли 7 человек, 11 - доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. По сообщению губернатора Волгоградской области, среди погибших – двое волгоградцев. Еще одному жителю региона оказывают помощь в районной ЦРБ.

Фото Госавтоинспекции Республики Калмыкия t.me