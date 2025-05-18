В Волгограде простятся с погибшим на СВО Павлом Белобородовым

19 мая в Волгограде со всеми воинскими почестями проводят в последний путь бойца отряда «Бессмертный Сталинград» Павла Белобородова, позывной «Коба». Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

- Он был примером. Опытный, мудрый, с золотыми руками — каждый день приносил пользу не только как боевой товарищ и прекрасный сапер, но и как наставник, - написал депутат. - Где только не работал – от полиции до торговых сетей. На спецоперацию пошел добровольцем – не мог поступить иначе.

У сержанта Белобородова остались двое сыновей.

Прощание с погибшим на СВО воином пройдет 19 мая. Выезд из «Памяти» (Волгоград, Землячки 74) в 14:00. Захоронение пройдет на кладбище поселка Максима Горького (Первомайская, 23) в 15:00.

Фото: Андрей Гимбатов / t.me