В центре Волгограда с понедельника не останется бесплатных парковок

С понедельника, 19 мая, в Центральном районе Волгограда начнут штрафовать в случае неоплаты парковки на 14 участках улиц, где ранее действовал тестовый режим. Как сообщает V102.RU, о его окончании объявила мэрия, предупредив, что теперь парковки будут функционировать в полном объеме.





Напомним, что ранее участки улиц в районе площади Павших борцов и Аллеи Героев оборудовали соответствующими знаками платной парковки, а теперь нанесли и специальную разметку синего цвета. С 17 марта эти парковки работали в тестовом режиме, когда за неуплату не штрафовали.