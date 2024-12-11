Волгоградские ватерполистки завершили 2024 год серией из 11-ти поражений подряд





Ватерполистки волгоградского «Спартака» завершили 2024 год двумя выездными поражениями в матчах против ханты-мансийской «Югры» со счетом 12:15 и 10:15 в рамках десятого тура женской Суперлиги. Красно-белые продолжают находиться в кризисе, уступив 11 раз подряд в чемпионате, сообщает V102.RU.

Красно-белые в нынешнем сезоне не радуют болельщиков результатами. Команда Александра Гайдукова с 16-ю очками занимает седьмое место, уже далеко отстав от идущей на шестой строчке питерской «Дианы». А «Югра» находится в лидирующей группе, всерьез рассчитывая побороться за медали в нынешнем чемпионате. Поэтому хозяйки выступили в роли фавориток противостояния, но волгоградки намерены были сразиться за очки в гостевом бассейне.

На старте первого поединка счет открыли красно-белые — точным броском отметилась Наталия Бронникова в большинстве. Затем «Югра» сравняла и вышла вперед. Попадания Анастасии Федотовой и Дарьи Герзанич помогли «Спартаку» уйти на перерыв в роли лидеров — 4:3. Во второй четверти Федотова реализовала пенальти, увеличив преимущество. К середине периода дубль Дарьи Савченко позволил хозяйкам сравнять. Через минуту после этого Александра Липина в последний раз в матче вывела красно-белых вперед.

К большому перерыву «Югра» стала перехватывать инициативу и вернула лидерство — 8:6. Третья восьмиминутка выдалась равной — 3:3. Почти до середины заключительного отрезка волгоградским ватерполисткам удавалось сохранять серьезную интригу. Результативный бросок Федотовой помог «Спартаку» сократить отставание до минимума, однако концовку игры «Югра» оставила за собой, забросив три мяча, на что гости ответили только одним выстрелом. Команда из Ханты-Мансийска праздновала победу со счетом 15:12.

Начало повторного матча снова выдалось равным. Наталия Бронникова и Анастасия Леонова забросили по два мяча на старте. Затем Дарья Савченко вывела хозяек вперед, на что своим попаданием ответила волгоградская спортсменка Анастасия Стерликова. К концу первого периода «Югра» добилась минимального преимущества — 5:4. В следующей четверти соперники отличились по разу. Однако во второй половине поединка класс хозяек стал сильно сказываться. Коллективу из Ханты-Мансийска удалось выиграть восьмиминутку с отрывом в три очка и увеличить общее преимущество в игре до «плюс четыре». В заключительном периоде на реализацию Дарьи Герзанич, Анастасии Федотовой и Татьяны Метревели «Югра» ответила четырьмя результативными попаданиями и обыграла волгоградский клуб со счетом 15:10.

Таким образом, «Спартак-Волгоград» завершил 2024 год на седьмом месте и серией из 11-ти поражений подряд. После перерыва в чемпионате красно-белые в конце января примут в родном бассейне питерскую «Диану».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев