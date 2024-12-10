«Водителю стало плохо»: в Волгограде автобус протаранил три машины

Происшествия 10.12.2024 16:54
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10.12.2024 16:54
В Волгограде произошла авария с участием автобуса и трех автомобилей. Происшествие случилось сегодня, 10 декабря, на улице Рокоссовского.
Двигавшийся по магистрали автобус, притормаживая перед светофором, вдруг стал заворачивать вправо и на небольшой скорости врезался в три автомобиля, которые были припаркованы в кармане.
В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что пострадавших в результате ДТП нет. По предварительной версии, водителю автобуса стало плохо.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области
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