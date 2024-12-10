«Остался один пепел»: пожар уничтожил родовое гнездо семьи в Котово

Происшествия 10.12.2024 16:16
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10.12.2024 16:16
Семья котовчан осталась без жилья после пожара, который накануне уничтожил их дом. Как рассказали очевидцы, люди остались без всего – личных вещей, мебели, техники и документов.
- Уехали на работу, а вернулись на пепелище – от дома остался один фундамент, - делятся потрясенные соседи.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сигнал о пожаре поступил в 12-38 ч.
- Горел по всей площади кирпичный дом, обшитый пластиком размером 10х18 м. Пожарные подразделения 43-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 15:05. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования, - говорится в сводке.
За этими сухими строчками – трагедия целой семьи. Это был родительский дом, где жили несколько поколений. Люди в зиму остались без элементарной одежды.
В Котово организован сбор помощи для погорельцев.
Для тех, кто хочет поддержать оставшуюся без крова семью, можно обращаться по телефону 8-937-546-04-22 . Телефон привязан к карте Сбербанка Екатерины Николаевны С. Семья будет рада финансовой помощи, а также любой другой, в том числе – мужской одежде размера 3ХL.
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