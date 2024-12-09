Расследования

В Волгограде УФСБ штурмом взяло набитый наркотиками дом

Расследования 09.12.2024 09:03
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09.12.2024 09:03




Сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии с поличным задержали местного жителя при изготовлении очередной партии наркотических средств синтетической группы. Как сообщили V102.RU в УФСБ по Волгоградской области, мужчина оборудовал нарколабораторию в одном из частных домов в Волгограде. 

Оперативники обнаружили и изъяли специальное оборудование, прекурсоры, химические реактивы, готовое к сбыту наркотическое средство мефедрон массой 64,776 кг, а также химические реактивы весом более 1000 кг.
Оказалось, что мужчина «втемную» использовал своего знакомого, которого убедил сдать ему в аренду дом якобы для изготовления сельхозудобрений. 
Следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК России.

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к организации преступной деятельности и легализации денежных средств.
Видео УФСБ по Волгоградской области

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