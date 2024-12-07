



Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» просят помощи у автомобилистов, у которых могут оказаться записи с регистраторов в день пропажи волгоградского пенсионера. Как рассказали V102.RU поисковики, 69-летний Владимир Павлович Звездин исчез 3 декабря – вышел из дома и не вернулся. Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» просят помощи у автомобилистов, у которых могут оказаться записи с регистраторов в день пропажи волгоградского пенсионера. Как рассказали V102.RU поисковики, 69-летний Владимир Павлович Звездин исчез 3 декабря – вышел из дома и не вернулся.

Уличные видеокамеры зафиксировали пенсионера на шоссе Авиаторов, 10б. Однако потом его след потерялся.Помочь в поиске мужчины могут водители автомобилей, который проезжали по маршруту ш. Авиаторов, 10Б - ш. Авиаторов, 1 с 17:30 3 декабря 2024 года.Волонтеры просят пересмотреть записи и, если мужчина попал на видео, передать их в поисковый отряд.Волгоградцы также могут оказать содействие в поиске мужчины, у которого могут быть провалы в памяти. Оглянитесь вокруг себя, нуждающийся в медицинской помощи человек может быть рядом.Приметы пропавшего: рост 173 см, волосы седые, глаза карие, был одет в черную кожаную куртку, синие джинсы.