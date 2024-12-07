Помочь в поиске мужчины могут водители автомобилей, который проезжали по маршруту ш. Авиаторов, 10Б - ш. Авиаторов, 1 с 17:30 3 декабря 2024 года.
Волонтеры просят пересмотреть записи и, если мужчина попал на видео, передать их в поисковый отряд.
Волгоградцы также могут оказать содействие в поиске мужчины, у которого могут быть провалы в памяти. Оглянитесь вокруг себя, нуждающийся в медицинской помощи человек может быть рядом.
Приметы пропавшего: рост 173 см, волосы седые, глаза карие, был одет в черную кожаную куртку, синие джинсы.