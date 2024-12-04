



В Волгограде после публикации ИА «Высота 102» полицейские организовали проверку по факту вредительства, совершенного в сквере на ул. 7-й Гвардейской. Напомним, накануне стало известно о повреждении элементов инсталляции, символизирующей воссоединение России и Крыма. Неизвестные, в частности, сложили из ладоней у основания надписи «#МыВместе» неприличные жесты.

– В отделе полиции №4 зарегистрирован материал проверки по факту повреждения уличной инсталляции на ул. 7-й Гвардейской, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, – проводится проверка, устанавливаются причастные лица.

Отметим, что официальных сообщений от администрации Волгограда по факту вандализма на момент публикации не поступало. По информации источников ИА «Высота 102» в мэрии Волгограда, ответственное за содержание сквера муниципальное предприятие только планирует обращаться с заявлением в правоохранительные органы.

Меж тем, жители Волгограда, возмущенные происшествием, требуют наказать вандалов.