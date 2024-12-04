Бастрыкин проконтролирует расследование гибели детей-инвалидов от ветрянки





Председатель СК России проконтролирует расследование гибели двоих детей-инвалидов, заразившихся ветрянкой в интернате «Солнечный Дом». Как сообщает ИА «Высота 102», Александр Бастрыкин запросил у регионального управления предварительные результаты проверки.

- По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области проводятся проверки. Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семёнову В.И. доложить об установленных обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах проверок, — рассказали журналистам в пресс-службе Следкома.

Напомним, о массовом заражении воспитанников интерната «Солнечный Дом» в городе Петров Вал Волгоградской области стало известно 3 декабря. Соответствующие симптомы были обнаружены ещё несколько недель назад сразу у 11 детей-инвалидов. Впоследствии из учреждения сразу восемь человек были госпитализированы в больницу. 28 ноября дети в возрасте 4 года и 8 лет скончались в реанимации.

Отметим, в обстоятельствах произошедшего в настоящее время пытаются разобраться следователи, а также чиновники облкомздрава и соцзащиты, эксперты Роспотребнадзора.

Фото: СК России