Расследования

Двое детей-инвалидов умерли от ветрянки в интернате в Волгоградской области

Расследования 03.12.2024 15:27
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03.12.2024 15:27


В Волгоградской области следователи выясняют обстоятельства смерти двух детей в психоневрологическом интернате. Как сообщает ИА «Высота 102», в качестве одной из причин смерти детей рассматривают осложнения, наступившие в результате заражения ветряной оспой. 

ЧП произошло в интернате «Солнечный Дом» в городе Петров Вал в Камышинском районе Волгоградской области. 

По нашим данным, первые симптомы появились у 11 детей психоневрологического пансионата города Петров Вал еще 7 ноября. Восьмерых забрали в больницу. Двоих детей спасти не удалось - они скончались в медучреждении в результате осложнений. Предварительно, причина смерти - пневмония и ветрянка. Жизни остальных детей ничего не угрожает, – сообщают авторы канала "112" в Telegram. 

По информации телеграм-канала, часть детей по-прежнему остается под наблюдением медиков в больнице. 

Как удалось выяснить ИА «Высота 102», погибшие дети были доставлены в городскую больницу Камышина в конце ноября. 

Скончавшимся, по информации источников агентства, 4 года и 8 лет. Это мальчик и девочка, соответственно. Оба они – инвалиды детства и проживали в интернате с рождения. 

Информацию о происшествии редакции ИА «Высота 102» подтвердили в СУ СК России по Волгоградской области. По факту смерти детей организована проверка. 

– 23 и 27 ноября 2024 года в детскую городскую больницу города Камышина были госпитализированы двое малолетних воспитанников детского психоневрологического диспансера с признаками инфекционного заболевания, а также сопутствующими диагнозами и осложнениями. Несмотря на оказываемую квалифицированную помощь, 28 ноября 2024 года дети скончались, – сообщила официальный представитель СУ СКР Наталия Рудник. – Незамедлительно по данному факту территориальным подразделением СКР были организованы процессуальные проверки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, а также причины и условия случившегося.

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход проверки, проводимой СУ СКР по факту смерти детей-инвалидов в ПНИ Петров Вала.

– Согласно имеющимся данным дети страдали рядом врожденных тяжелых хронических заболеваний, являлись инвалидами. Законность принятого процессуального решения будет проверена прокуратурой, – сообщила официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина. 

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