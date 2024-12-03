



4 декабря в Волгограде простятся с многодетной матерью Екатериной Буравлевой, скончавшейся после наезда автомобиля BMW под управлением Александра Пака. Как сообщает ИА «Высота 102», врачи месяц боролись за жизнь пострадавшей. По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко волгоградку перевезли на лечение в Москву, но даже столичные специалисты так и не смогли ей помочь.

- Похороны состоятся на Центральном кладбище Волгограда. Проститься все желающие смогут с 10:20 до 11:00, - рассказала журналистам адвокат семьи Буравлевых Ангелина Лихошапко.

Напомним, чудовищное ДТП произошло 22 октября в Дзержинском районе Волгограда. Автомобиль BMW под управлением Александра Пака переехал женщину на глазах у её детей напротив дома №38 по ул. Большая. Совершив наезд виновник поспешил скрыться с места аварии.

По словам очевидцев, происшествие могло быть не случайным, и ему предшествовал словесный конфликт. При этом после установления места нахождения водителя он не был взят под стражу. Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

27 ноября резонансной истории был посвящён выпуск ток-шоу Андрея Малахова. По словам соседей мужчины, домашний арест якобы не мешает ему как ни в чём не бывало покидать дом и даже управлять ещё одним автомобилем.

После огласки на федеральном уровне председатель СК России Александр Бастрыкин поручил забрать расследование резонансного дела из МВД в СК России.