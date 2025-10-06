В Волгограде тепловые пункты подготовили и обновили к зиме





«Концессии теплоснабжения» подготовили к зиме тепловое хозяйство, в которое входят 117 котельных, а также 258 центральных и 22 индивидуальных тепловых пункта. На центральных тепловых пунктах (ЦТП) специалисты провели ревизию задвижек, протестировали измерительные проборы и проверили автоматику. Некоторые пункты перед стартом отопительного сезона преобразились и внешне.

– Перед наступлением холодов особенно важно убедиться в целостности теплоизоляционного слоя и маркировки на трубопроводах. Помимо работ внутри самих пунктов необходимо обеспечить соответствие стандартным требованиям к зданиям и сооружениям ЦТП, – рассказали в пресс-службе «Концессий теплоснабжения». – Так, в Центральном районе на ЦТП-16 по улице Хиросимы строители заменили кровлю, восстановили отмостки вокруг здания и обновили фасад.

Внутри ЦТП на Хиросимы отремонтировали и покрасили стены и потолок. Несколько лет назад здесь, к слову, внедрили автоматизированную систему управления, благодаря чему процесс приготовления горячей воды и распределения тепла до потребителей стал полностью автоматическим.

В ЦТП-3 на пр. Героев Сталинграда в Красноармейском районе на финальном этапе находится капитальный ремонт фасада. В ЦТП-62 перед сезоном успели заменить даже железобетонные плиты перекрытия и полностью обновить кровлю.

– В этих тепловых пунктах также установлены современные счетчики газа и электроэнергии, способные автоматически фиксировать количество потребленных энергоресурсов и передавать данные в режиме онлайн на пульт диспетчера, – сообщили в ресурсоснабжающей компании. – На сегодняшний день практически во всех ЦТП города «Концессии теплоснабжения» произвели замену «электрики», установили новые насосы и теплообменники.