В Волгоград прибудет чудотворная икона XII века

10 октября в 10 часов в кафедральный собор св. Александра Невского Волгограда будет принесена чудотворная Феодоровская икона Божией Матери – одна из древнейших русских икон, история которой прослеживается еще с XII века. Об этом сообщили в волгоградской епархии. По одной из версий, по одной из версий икона была написана в 1164 году по заказу святого благоверного князя Андрея Боголюбского для Городецкого монастыря. Образ являлся главной его святыней до уничтожения Городца монголо-татарскими захватчиками в 1238 году, когда икона исчезла, но город быстро восстановился, а она была обретена повторно. Икона хранилась в разных костромских храмах, а 5 ноября 2023 года, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, чудотворная Феодоровская икона Божией Матери была возвращена на свое историческое место в воссозданный Богоявленский кафедральный собор Костромского кремля.