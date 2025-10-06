Общество

В Волгоград прибудет чудотворная икона XII века

06.10.2025 11:10
10 октября  в 10 часов в кафедральный собор св. Александра Невского Волгограда будет принесена чудотворная Феодоровская икона Божией Матери – одна из древнейших русских икон, история которой прослеживается еще с XII века. Об этом сообщили в волгоградской епархии. По одной из версий, по одной из версий икона  была написана в 1164 году по заказу святого благоверного князя Андрея Боголюбского для Городецкого монастыря. Образ являлся главной его святыней до уничтожения Городца монголо-татарскими захватчиками в 1238 году, когда икона исчезла, но город быстро восстановился, а она была обретена повторно. Икона  хранилась в разных костромских храмах, а 5 ноября 2023 года, по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, чудотворная Феодоровская икона Божией Матери была возвращена на свое историческое место в воссозданный Богоявленский кафедральный собор Костромского кремля.   

С 2001 года чудотворная Феодоровская икона Божией Матери приносится в различные епархии Русской Православной Церкви для поклонения верующих, участвует в общецерковных торжествах и значимых событиях.

Одно из великих чудес, связанных с прибывающим в Волгоград образом — его мироточение, зафиксированное летом 2005 года. Перед иконой будут читаться акафисты, служиться молебны о создании семьи. Планируется посещение ею разных храмов нашего региона.

Икона помогает укрепить семейное благополучие, приносит помощь в трудных родах и воспитании детей. 

Святыня пробудет в кафедральном соборе св. Александра Невского  сначала до 15 часов 14 октября, когда будет перенесена в соборный храм св. апостола Иоанна Богослова Волжского,  а затем в Богоявленский храм  Фролово. В пятницу 17 октября в 19 часов чудотворный образ снова вернется в Александро-Невский собор Волгограда и останется до 9 часов 20 октября, когда пройдут его проводы.

