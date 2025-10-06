В Волгограде иномарка на 2-й Продольной не разминулась со столбом, заблокировав дорогу





5 октября в Кировском районе Волгограда произошло ДТП. Утром на полупустом шестиполосном участке проезжей части 2-й Продольной иномарка врезалась в столб.

- В 09:30 водитель, управляя автомобилем Skoda Rapid, напротив дома № 24 по ул. Фруктовая не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень и опору светофора, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате столкновения автомобиль развернуло перпендикулярно дороге. Движение оказалось заблокировано сразу по двум полосам. По информации правоохранителей, водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области