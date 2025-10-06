Ворошиловский торговый центр подвел итоги акции «50 подарков любимым»

Общество 06.10.2025 16:15 Реклама
Торговый центр «Ворошиловский» подвел итоги традиционной акции «50 подарков любимым», которая проходила с 01 августа 2025 до 04 октября 2025 года. Розыгрыш призов состоялся в 15 часов 04 октября в прямом эфире на онлайн платформе «ВК видео» Как рассказали V102.RU организаторы, победителями стали 81 волгоградец. Сертификат на шопинг выиграли 30 участников, а еще 56 получили ценные подарки от партнеров проекта. Общий денежный призовой фонд составил 452500 рублей. Всего в акции приняли участие 5977 человек.
Напомним, участником акции мог стал любой посетитель ТЦ, кто совершил покупку не менее 5000 рублей в одном чеке в любом отделе/магазине ТЦ Ворошиловский (кроме гипермаркета «Перекресток») в период с 01 августа 2025г. до 14 часов 04 октября 2025г. Каждая заполненная анкета при предъявлении чека автоматически приобретала статус участника розыгрыша главных призов.
Победители акции
Сертификаты на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 3500 рублей выиграли 15 участников с номерами: 4736, 456, 1206, 5860, 2396, 2016, 1557, 4062, 3913, 2263, 3500, 2004, 3350, 4744, 4953
Сертификаты на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 5000 рублей – 5 участников с номерами: 3689, 2995, 3488, 3834,3989
Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 25000 рублей – 5 участников с номерами: 1039, 244, 1628, 228, 304
Сертификаты на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 50000 рублей – 5 участников с номерами: 770, 294, 3983, 4005, 4134
Магазины-партнеры предоставили ценные подарки следующим номерам:
Delmarc – 765
The act, Кинотеатр 5 звезд – 5158, 2115, 52, 1537, 5684
Smart Vision – 4630
Unowoman – 4645
Ardia Star – 4380
Открытая книга – 1220
Magdalina –5440
Бриллиантовый дом Каratov – 3235
Respect – 2440, 3381
Twinchik – 5327
Летуаль – 1093
4 лапы – 5178
Pro Mobile – 581
Rich Man, Ottimo – 203, 1291, 4252, 2214
Rich Man, Кинотеатр 5 звезд – 2895
Кантата, Кинотеатр 5 звезд – 430, 1672
Своя роза, Кинотеатр 5 звезд – 666, 5138
Garry Weber – 479
Franco Vello – 815
Marc Cain – 538
Vellars – 3141
Draga, Rich Man – 3839
Импульс времени, Rich Man – 5276
Детская комната Джунгли – 3300, 496, 675, 5789, 2925
Kuchenland – 3023, 4055, 741, 3933, 4426
Золотое Яблоко – 1201, 2993, 425, 4875, 983
Ipixel – 5171, 1773, 5013
– В течение 3-х дней мы свяжемся с победителями по телефону или электронной почте, которые были указаны в анкетах выигрышного номера, – уточняют организаторы.
По правилам проведения акции, получение выигрышей (призов) по результатам проведенного финала акции возможно, если соблюдены следующие условия:
• ФИО победителя финала акции, чей номер купона оказался выигрышным, внесены в официальную таблицу результатов проведения розыгрышей;
• участник предъявляет выигрышный купон, чек от соответствующей покупки, а также свой паспорт гражданина РФ, ФИО в котором совпадает с ФИО, указанными в анкете и выигрышном купоне.
Получить выигрыши и призы финала акции можно не позднее 04 ноября 2025 года в ТЦ «Ворошиловский» по адресу: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.9б. Телефон для справок 8-927-063-86-60..
Об акции – на сайте Voroshilovskiy-tc.ru.
Реклама. ООО «ТЦ «Мегаполис», ИНН 3445066682, erid: F7NfYUJCUneTSxyTLdnX
