Ворошиловский торговый центр подвел итоги акции «50 подарков любимым»





Торговый центр «Ворошиловский» подвел итоги традиционной акции «50 подарков любимым», которая проходила с 01 августа 2025 до 04 октября 2025 года. Розыгрыш призов состоялся в 15 часов 04 октября в прямом эфире на онлайн платформе «ВК видео» Как рассказали V102.RU организаторы, победителями стали 81 волгоградец. Сертификат на шопинг выиграли 30 участников, а еще 56 получили ценные подарки от партнеров проекта. Общий денежный призовой фонд составил 452500 рублей. Всего в акции приняли участие 5977 человек.

Напомним, участником акции мог стал любой посетитель ТЦ, кто совершил покупку не менее 5000 рублей в одном чеке в любом отделе/магазине ТЦ Ворошиловский (кроме гипермаркета «Перекресток») в период с 01 августа 2025г. до 14 часов 04 октября 2025г. Каждая заполненная анкета при предъявлении чека автоматически приобретала статус участника розыгрыша главных призов.

Победители акции

Сертификаты на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 3500 рублей выиграли 15 участников с номерами: 4736, 456, 1206, 5860, 2396, 2016, 1557, 4062, 3913, 2263, 3500, 2004, 3350, 4744, 4953

Сертификаты на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 5000 рублей – 5 участников с номерами: 3689, 2995, 3488, 3834,3989

Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 25000 рублей – 5 участников с номерами: 1039, 244, 1628, 228, 304

Сертификаты на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 50000 рублей – 5 участников с номерами: 770, 294, 3983, 4005, 4134

Магазины-партнеры предоставили ценные подарки следующим номерам:

Delmarc – 765

The act, Кинотеатр 5 звезд – 5158, 2115, 52, 1537, 5684

Smart Vision – 4630

Unowoman – 4645

Ardia Star – 4380

Открытая книга – 1220

Magdalina –5440

Бриллиантовый дом Каratov – 3235

Respect – 2440, 3381

Twinchik – 5327

Летуаль – 1093

4 лапы – 5178

Pro Mobile – 581

Rich Man, Ottimo – 203, 1291, 4252, 2214

Rich Man, Кинотеатр 5 звезд – 2895

Кантата, Кинотеатр 5 звезд – 430, 1672

Своя роза, Кинотеатр 5 звезд – 666, 5138

Garry Weber – 479

Franco Vello – 815

Marc Cain – 538

Vellars – 3141

Draga, Rich Man – 3839

Импульс времени, Rich Man – 5276

Детская комната Джунгли – 3300, 496, 675, 5789, 2925

Kuchenland – 3023, 4055, 741, 3933, 4426

Золотое Яблоко – 1201, 2993, 425, 4875, 983

Ipixel – 5171, 1773, 5013

– В течение 3-х дней мы свяжемся с победителями по телефону или электронной почте, которые были указаны в анкетах выигрышного номера, – уточняют организаторы.

По правилам проведения акции, получение выигрышей (призов) по результатам проведенного финала акции возможно, если соблюдены следующие условия:

• ФИО победителя финала акции, чей номер купона оказался выигрышным, внесены в официальную таблицу результатов проведения розыгрышей;

• участник предъявляет выигрышный купон, чек от соответствующей покупки, а также свой паспорт гражданина РФ, ФИО в котором совпадает с ФИО, указанными в анкете и выигрышном купоне.

Получить выигрыши и призы финала акции можно не позднее 04 ноября 2025 года в ТЦ «Ворошиловский» по адресу: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.9б. Телефон для справок 8-927-063-86-60..

Об акции – на сайте Voroshilovskiy-tc.ru

Реклама. ООО «ТЦ «Мегаполис», ИНН 3445066682, erid: F7NfYUJCUneTSxyTLdnX