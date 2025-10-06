УФСБ пресекло канал поставки «левых» сигарет в Волгоградскую область

В Волгоградской области сотрудники УФСБ совместно с коллегами из главка МВД пресекли деятельность индивидуального предпринимателя, который занимался оборотом контрафактной табачной продукции. Мужчина завозил «левые» сигареты в Жирновский район под видом стройматериалов. В ходе обысков было изъято более 12 тысяч пачек табачных изделий на сумму около 2 миллионов рублей.
В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело.
Фото УФСБ по Волгоградской области
