Под Волгоградом фермер до смерти забил работника

Расследования 06.10.2025 14:23
Старополтавский районный суд избрал меру пресечения мужчине, который подозревается в избиении до смерти своего работника. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, трагедия произошла 17 сентября. 

Кажмурат К. находился около кафе «Прохлада», расположенного в с. Гмелинке Старополтавского района, совместно со своим знакомым Александром П. Между мужчинами произошел словесный конфликт из-за того, что Александр П. самовольно ушел с животноводческой точки Кажмурата К., на которой он работал. 

Кажмурат  начал избивать работника – сначала ударил мужчину трижды ладонями по лицу, а затем продолжил наносить удары кулаками в область груди и туловища пострадавшего. Александр  от полученных травм скончался через два дня в районной больнице. Подозреваемого заключили под стражу  до 30 ноября. 

Фото объединенной пресс-службы судов Волгоградской области


