Под Волгоградом фермер до смерти забил работника

Старополтавский районный суд избрал меру пресечения мужчине, который подозревается в избиении до смерти своего работника. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, трагедия произошла 17 сентября.
Кажмурат К. находился около кафе «Прохлада», расположенного в с. Гмелинке Старополтавского района, совместно со своим знакомым Александром П. Между мужчинами произошел словесный конфликт из-за того, что Александр П. самовольно ушел с животноводческой точки Кажмурата К., на которой он работал.
Кажмурат начал избивать работника – сначала ударил мужчину трижды ладонями по лицу, а затем продолжил наносить удары кулаками в область груди и туловища пострадавшего. Александр от полученных травм скончался через два дня в районной больнице. Подозреваемого заключили под стражу до 30 ноября.
Фото объединенной пресс-службы судов Волгоградской области
