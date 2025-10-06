Под Волгоградом адвоката уличили в земельной афере





Адвокат стал фигурантом уголовного дела, возбужденного СУ СК по Волгоградской области. Его подозревают в мошенничестве в крупном размере. Афера была вскрыта оперативниками УФСБ.

Мужчина разработал преступный план по незаконному приобретению земельного участка, принадлежащего администрации Калачевского района. Для его реализации он привлек свою знакомую, которую попросил написать заявление о предоставлении ей участка площадью 1 000 квадратных метров в посёлке Пятиморск. Между женщиной, которая, кстати, не подозревала об истинных планах мужчины, и администрацией был заключён договор аренды сроком на три года без торгов.

После этого адвокат соорудил фиктивный технический план несуществующего жилого дома, зарегистрировал за женщиной право собственности на «строение», а затем обратился в администрацию с заявлением о продлении аренды на 49 лет. Однако его конечная цель была другой – он намеревался выкупить участок по льготной цене. И в октябре 2021 года был заключён договор купли-продажи на сумму 7 545 рублей 60 копеек, что составляло всего 3 процента от кадастровой стоимости.

В итоге администрации Калачевского района был нанесен ущерб в размере 350 тысяч рублей.