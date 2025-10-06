Расследования

Под Волгоградом адвоката уличили в земельной афере

Расследования 06.10.2025 13:24
0
06.10.2025 13:24


Адвокат стал фигурантом уголовного дела, возбужденного СУ СК по Волгоградской области. Его подозревают в мошенничестве в крупном размере. Афера была вскрыта оперативниками УФСБ.

Мужчина разработал преступный план по незаконному приобретению земельного участка, принадлежащего администрации Калачевского района. Для его реализации он привлек свою знакомую, которую попросил написать заявление о предоставлении ей участка площадью 1 000 квадратных метров в посёлке Пятиморск. Между женщиной, которая, кстати, не подозревала об истинных планах мужчины,  и администрацией был заключён договор аренды сроком на три года без торгов.

После этого адвокат соорудил фиктивный технический план несуществующего жилого дома, зарегистрировал за женщиной право собственности на «строение», а затем обратился в администрацию с заявлением о продлении аренды на 49 лет. Однако его конечная цель была другой – он намеревался выкупить участок по льготной цене. И в октябре  2021 года был заключён договор купли-продажи на сумму 7 545 рублей 60 копеек, что составляло всего  3 процента от кадастровой стоимости.

В итоге администрации Калачевского района был нанесен ущерб в размере 350 тысяч рублей.

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
06.10.2025 14:23
Расследования 06.10.2025 14:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2025 12:28
Расследования 06.10.2025 12:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2025 08:12
Расследования 06.10.2025 08:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.10.2025 12:57
Расследования 05.10.2025 12:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2025 21:37
Расследования 04.10.2025 21:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2025 20:06
Расследования 04.10.2025 20:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2025 19:41
Расследования 04.10.2025 19:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2025 13:42
Расследования 04.10.2025 13:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.10.2025 10:34
Расследования 04.10.2025 10:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2025 14:28
Расследования 03.10.2025 14:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2025 13:34
Расследования 03.10.2025 13:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2025 12:41
Расследования 03.10.2025 12:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.10.2025 11:07
Расследования 03.10.2025 11:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2025 20:50
Расследования 02.10.2025 20:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.10.2025 20:16
Расследования 02.10.2025 20:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:23
Под Волгоградом фермер до смерти забил работникаСмотреть фотографии
14:17
На севере Волгограда запустили в работу километр обновленной теплосетиСмотреть фотографии
14:08
Матвиенко предложила прекратить бесплатно лечить безработныхСмотреть фотографии
13:24
Под Волгоградом адвоката уличили в земельной афереСмотреть фотографии
12:28
УФСБ пресекло канал поставки «левых» сигарет в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:19
В СНТ Волгограда потушили пожар на 5 гаСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде снесли кафе, бар и сауну «Водолей»Смотреть фотографии
11:54
В Волгограде 6 октября досрочно стартует отопительный сезонСмотреть фотографии
11:46
Андрей Бочаров оценил готовность Волгоградской области к отопительному сезонуСмотреть фотографии
11:10
В Волгоград прибудет чудотворная икона XII векаСмотреть фотографии
10:45
Волгоградская область оказалась на 59-м месте в рейтинге благополучияСмотреть фотографии
10:17
Под Волгоградом пьяная дама на CHANGAN сбила 15-летнего пешеходаСмотреть фотографии
10:05
Любительский клуб «Киквидзе» стал чемпионом Волгоградской области по мини-футболу 8x8Смотреть фотографии
10:03
В Волгограде иномарка на 2-й Продольной не разминулась со столбом, заблокировав дорогуСмотреть фотографии
09:50
Хит «Дорога в облака» исполнят в Волгограде на матче Россия-ИранСмотреть фотографии
09:22
На севере Волгограда в ДТП с самосвалом погиб водитель HyundaiСмотреть фотографии
08:53
Врачам в Волгограде готовы платить 80 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде и области три дня бушевали ландшафтные пожарыСмотреть фотографии
08:12
Семья Цапка возместила ущерб после ДТП с участием дочери бандита под ТаганрогомСмотреть фотографии
08:01
Минобороны: в 15 регионах России сбили 251 БПЛАСмотреть фотографии
07:51
В Волжском самокатчик сбил женщину на ул. МираСмотреть фотографииCмотреть видео
07:50
Жители Волгограда и Волжского жалуются на сбой мобильного интернетаСмотреть фотографии
07:08
В Волгограде за 11 млн рублей продают базу для подводной рыбалки на СарпинскомСмотреть фотографии
06:30
Волгоградцам станет сложнее поступать в вузы с 2026 годаСмотреть фотографии
05:57
В Волгограде восемь часов действовал режим угрозы атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:29
В Волгоградской области объявили беспилотную опасностьСмотреть фотографии
21:00
«Ротор» на выезде сыграл вничью с «Нефтехимиком»Смотреть фотографии
20:26
Волгоградцы увидят суперлуние 7 октябряСмотреть фотографии
19:45
Многодетные волгоградцы получат 25 тысяч с вычета НДФЛСмотреть фотографии
19:15
Милота зашкаливает: смотрим яркие моменты с выставки собак в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
 