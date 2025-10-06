Родным 19 штурмовиков передали ордена и медали под Волгоградом

В Среднеахтубинском районе сегодня, 6 октября, ордена Мужества и медали Суворова передали родным 19 погибших участников спецопеации. Церемония прошла в администрации района.
За мужество, отвагу и самоотверженность орденом Мужества посмертно награждены:
– рядовой Николай Агафонов,
– рядовой Александр Патин,
– рядовой Роман Илюшин,
– рядовой Алексей Назаров,
– рядовой Светослав Чибриков,
– рядовой Вячеслав Чеботарев,
– рядовой Теймур Исрафилов,
– рядовой Андрей Емельянов,
– рядовой Руслан Магомадов,
– ефрейтор Илья Костин,
– ефрейтор Виктор Цой,
– ефрейтор Роман Морозов,
– ефрейтор Николай Мехоношин,
– ефрейтор Михаил Нелепников,
– сержант Евгений Бессалов,
– сержант Роман Роньшин.
Медалью Суворова посмертно отмечены:
– рядовой Юрий Фролов,
– рядовой Максим Ганьжин,
– рядовой Александр Добоничев.
– Награды заслужены в ходе штурмовых операций. Ни один не отступил от присяги. Все девятнадцать воинов с честью исполнили свой долг перед страной. Значит, правильно их воспитывали, – говорится в сообщении, опубликованном администрацией Среднеахтубинского района. – Мы приложим все усилия для того, чтобы ни одна семья наших ребят не осталась без помощи и внимания.