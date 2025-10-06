Общество

Родным 19 штурмовиков передали ордена и медали под Волгоградом

Общество 06.10.2025 20:42
0
06.10.2025 20:42


В Среднеахтубинском районе сегодня, 6 октября, ордена Мужества и медали Суворова передали родным 19 погибших участников спецопеации. Церемония прошла в администрации района.

За мужество, отвагу и самоотверженность орденом Мужества посмертно награждены:

– рядовой Николай Агафонов,

– рядовой Александр Патин,

– рядовой Роман Илюшин,

– рядовой Алексей Назаров,

– рядовой Светослав Чибриков,

– рядовой Вячеслав Чеботарев,

– рядовой Теймур Исрафилов,

– рядовой Андрей Емельянов,

– рядовой Руслан Магомадов,

– ефрейтор Илья Костин,

– ефрейтор Виктор Цой,

– ефрейтор Роман Морозов,

– ефрейтор Николай Мехоношин,

– ефрейтор Михаил Нелепников,

– сержант Евгений Бессалов,

– сержант Роман Роньшин.

Медалью Суворова посмертно отмечены:

– рядовой Юрий Фролов,

– рядовой Максим Ганьжин,

– рядовой Александр Добоничев.

– Награды заслужены в ходе штурмовых операций. Ни один не отступил от присяги. Все девятнадцать воинов с честью исполнили свой долг перед страной. Значит, правильно их воспитывали, – говорится в сообщении, опубликованном администрацией Среднеахтубинского района. – Мы приложим все усилия для того, чтобы ни одна семья наших ребят не осталась без помощи и внимания.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.10.2025 19:30
Общество 06.10.2025 19:30
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 18:54
Общество 06.10.2025 18:54
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 16:15 Реклама
Общество 06.10.2025 16:15 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.10.2025 15:11
Общество 06.10.2025 15:11
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 14:17
Общество 06.10.2025 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 12:07
Общество 06.10.2025 12:07
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 11:54
Общество 06.10.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 11:46
Общество 06.10.2025 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 11:10
Общество 06.10.2025 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 10:45
Общество 06.10.2025 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 08:53
Общество 06.10.2025 08:53
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 07:51
Общество 06.10.2025 07:51
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 07:50
Общество 06.10.2025 07:50
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 07:08
Общество 06.10.2025 07:08
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 06:30
Общество 06.10.2025 06:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:12
ИИ проконтролирует работу мусорщиков в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:42
Родным 19 штурмовиков передали ордена и медали под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:21
Путин обновил состав судов Волгограда и областиСмотреть фотографии
19:30
Родным погибшего героя под Волгоградом передали медаль ЖуковаСмотреть фотографии
19:03
На матч России и Ирана в Волгограде реализовано 40 тысяч билетовСмотреть фотографии
18:54
В Волгограде тепловые пункты подготовили и обновили к зимеСмотреть фотографии
18:15
Не поспели за курсом? Эксперты – о громких отставках в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:07
Количество простуженных снизилось в волгоградских школах на 14%Смотреть фотографии
16:15
Ворошиловский торговый центр подвел итоги акции «50 подарков любимым»Смотреть фотографии
15:25
Лучших электромонтера и лаборанта химанализа назвали в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:11
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о ночных туманахСмотреть фотографии
15:04
На скандальном ремонте школы в Волжском похитили 52 миллиона рублейСмотреть фотографии
14:23
Под Волгоградом фермер до смерти забил работникаСмотреть фотографии
14:17
На севере Волгограда запустили в работу километр обновленной теплосетиСмотреть фотографии
14:08
Матвиенко предложила прекратить бесплатно лечить безработныхСмотреть фотографии
13:24
Под Волгоградом адвоката уличили в земельной афереСмотреть фотографии
12:28
УФСБ пресекло канал поставки «левых» сигарет в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:19
В СНТ Волгограда потушили пожар на 5 гаСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде снесли кафе, бар и сауну «Водолей»Смотреть фотографии
11:54
В Волгограде 6 октября досрочно стартует отопительный сезонСмотреть фотографии
11:46
Андрей Бочаров оценил готовность Волгоградской области к отопительному сезонуСмотреть фотографии
11:10
В Волгоград прибудет чудотворная икона XII векаСмотреть фотографии
10:45
Волгоградская область оказалась на 59-м месте в рейтинге благополучияСмотреть фотографии
10:17
Под Волгоградом пьяная дама на CHANGAN сбила 15-летнего пешеходаСмотреть фотографии
10:05
Любительский клуб «Киквидзе» стал чемпионом Волгоградской области по мини-футболу 8x8Смотреть фотографии
10:03
В Волгограде иномарка на 2-й Продольной не разминулась со столбом, заблокировав дорогуСмотреть фотографии
09:50
Хит «Дорога в облака» исполнят в Волгограде на матче Россия-ИранСмотреть фотографии
09:22
На севере Волгограда в ДТП с самосвалом погиб водитель HyundaiСмотреть фотографии
08:53
Врачам в Волгограде готовы платить 80 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде и области три дня бушевали ландшафтные пожарыСмотреть фотографии
 