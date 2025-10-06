



Более километра новой теплосети запустили в работу в Тракторозаводском районе Волгограда бригады «Концессий теплоснабжения». По новой теплотрассе, сообщает ИА «Высота 102, ресурс поступает в 12 многоэтажных домов и два учебных заведения.

Отметим, что речь идет о теплосети, расположенной на ул. Зеленодольской. Данная теплотрасса – довольно сложный объект, так как участки надземного трубопровода чередуются с подземными. В тесном соседстве с надземной теплотрассой находятся наружные сети электроснабжения. Такой сложный и протяжённый участок пришлось рабочим переврезать в несколько этапов.

При всем этом чтобы на время замены километрового участка не оставлять волгоградцев без горячей воды, специалистами была проложена временная обводная линия. Остановить подачу ресурса пришлось лишь на время запуса трубы и гидравлических испытаний.

– Специалисты заменили более 1 км теплотрассы, проложенной около 40 лет назад. Новый трубопровод обладает улучшенными характеристиками и повышенной теплоизоляцией. По завершении финального этапа переврезки «Концессии теплоснабжения» провели гидравлические испытания нового трубопровода, – сообщили в пресс-службе компании.