Волгоградская область оказалась на 59-м месте в рейтинге благополучия

Общество 06.10.2025 10:45
Эксперты оценили уровень материального благополучия в регионах России по итогам 2024 года. По информации РИА Рейтинг, Волгоградская область разместилась на 59-м месте с показателем 51,14 рейтинговых балла. При этом ситуация в регионе по уровню материального благополучия улучшилась. Так, в 2023 году Волгоградская область набрала всего 40,84 балла. 

При составлении рейтинга учитывались следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя; доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. 

При этом эксперты отмечают, что в 2024 году позитивная динамика наблюдалась в большинстве субъектов Федерации, что в значительной степени обусловлено продолжившимся ростом доходов населения. В частности, медианные среднедушевые доходы населения в целом по стране в 2024 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на 18%. При этом в ряде регионов цены на жилье продолжают расти, что снижает его доступность и оказывает негативное воздействие на итоговую оценку рейтинга.

Первые места в рейтинге занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, где уровень материального благополучия оценен в максимальные 100 баллов, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Магаданская область. В первую десятку также вошли Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Сахалин, Мурманская область, Санкт-Петербург, Московская область и Москва. Таким образом, лидерами рейтинга стали регионы крайнего севера и столицы, что обусловлено высоким уровнем доходов населения, который позволяет компенсировать даже довольно высокий уровень цен и в большинстве из них обеспечивает высокий уровень доступности жилья, отмечают эксперты.

Аутсайдеры рейтинга представлена регионами, где уровень доходов населения находится на низком уровне. Последние десять мест в рейтинге занимают: Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкария, Дагестан, Крым, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Чечня, Тува и Ингушетия. Ингушетия, например, набрала всего 2,68 балла. 



14:23
Под Волгоградом фермер до смерти забил работникаСмотреть фотографии
14:17
На севере Волгограда запустили в работу километр обновленной теплосетиСмотреть фотографии
14:08
Матвиенко предложила прекратить бесплатно лечить безработныхСмотреть фотографии
13:24
Под Волгоградом адвоката уличили в земельной афереСмотреть фотографии
12:28
УФСБ пресекло канал поставки «левых» сигарет в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:19
В СНТ Волгограда потушили пожар на 5 гаСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде снесли кафе, бар и сауну «Водолей»Смотреть фотографии
11:54
В Волгограде 6 октября досрочно стартует отопительный сезонСмотреть фотографии
11:46
Андрей Бочаров оценил готовность Волгоградской области к отопительному сезонуСмотреть фотографии
11:10
В Волгоград прибудет чудотворная икона XII векаСмотреть фотографии
10:45
Волгоградская область оказалась на 59-м месте в рейтинге благополучияСмотреть фотографии
10:17
Под Волгоградом пьяная дама на CHANGAN сбила 15-летнего пешеходаСмотреть фотографии
10:05
Любительский клуб «Киквидзе» стал чемпионом Волгоградской области по мини-футболу 8x8Смотреть фотографии
10:03
В Волгограде иномарка на 2-й Продольной не разминулась со столбом, заблокировав дорогуСмотреть фотографии
09:50
Хит «Дорога в облака» исполнят в Волгограде на матче Россия-ИранСмотреть фотографии
09:22
На севере Волгограда в ДТП с самосвалом погиб водитель HyundaiСмотреть фотографии
08:53
Врачам в Волгограде готовы платить 80 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде и области три дня бушевали ландшафтные пожарыСмотреть фотографии
08:12
Семья Цапка возместила ущерб после ДТП с участием дочери бандита под ТаганрогомСмотреть фотографии
08:01
Минобороны: в 15 регионах России сбили 251 БПЛАСмотреть фотографии
07:51
В Волжском самокатчик сбил женщину на ул. МираСмотреть фотографииCмотреть видео
07:50
Жители Волгограда и Волжского жалуются на сбой мобильного интернетаСмотреть фотографии
07:08
В Волгограде за 11 млн рублей продают базу для подводной рыбалки на СарпинскомСмотреть фотографии
06:30
Волгоградцам станет сложнее поступать в вузы с 2026 годаСмотреть фотографии
05:57
В Волгограде восемь часов действовал режим угрозы атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:29
В Волгоградской области объявили беспилотную опасностьСмотреть фотографии
21:00
«Ротор» на выезде сыграл вничью с «Нефтехимиком»Смотреть фотографии
20:26
Волгоградцы увидят суперлуние 7 октябряСмотреть фотографии
19:45
Многодетные волгоградцы получат 25 тысяч с вычета НДФЛСмотреть фотографии
19:15
Милота зашкаливает: смотрим яркие моменты с выставки собак в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
 