Волгоградская область оказалась на 59-м месте в рейтинге благополучия





Эксперты оценили уровень материального благополучия в регионах России по итогам 2024 года. По информации РИА Рейтинг, Волгоградская область разместилась на 59-м месте с показателем 51,14 рейтинговых балла. При этом ситуация в регионе по уровню материального благополучия улучшилась. Так, в 2023 году Волгоградская область набрала всего 40,84 балла.

При составлении рейтинга учитывались следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объем вкладов (депозитов) и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя; доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку; доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц.

При этом эксперты отмечают, что в 2024 году позитивная динамика наблюдалась в большинстве субъектов Федерации, что в значительной степени обусловлено продолжившимся ростом доходов населения. В частности, медианные среднедушевые доходы населения в целом по стране в 2024 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на 18%. При этом в ряде регионов цены на жилье продолжают расти, что снижает его доступность и оказывает негативное воздействие на итоговую оценку рейтинга.

Первые места в рейтинге занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, где уровень материального благополучия оценен в максимальные 100 баллов, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Магаданская область. В первую десятку также вошли Чукотский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Сахалин, Мурманская область, Санкт-Петербург, Московская область и Москва. Таким образом, лидерами рейтинга стали регионы крайнего севера и столицы, что обусловлено высоким уровнем доходов населения, который позволяет компенсировать даже довольно высокий уровень цен и в большинстве из них обеспечивает высокий уровень доступности жилья, отмечают эксперты.

Аутсайдеры рейтинга представлена регионами, где уровень доходов населения находится на низком уровне. Последние десять мест в рейтинге занимают: Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкария, Дагестан, Крым, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Чечня, Тува и Ингушетия. Ингушетия, например, набрала всего 2,68 балла.









Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!