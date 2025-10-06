В Волгограде снесли кафе, бар и сауну «Водолей»

В Волгограде исполнено решение суда о сносе самовольных пристроек к автомойке «Водолей» на проспекте Университетский, 98б. Об этом сообщили в УФСПП по Волгоградской области.
Владелец объектов заключил с администрацией Волгограда договор арены земельного участка на строительство автомойки, однако в дополнение к ней без законных на то оснований возвел еще несколько пристроек и эксплуатировал их как кафе, суши-бар и сауну. Администрация Волгограда обратилась в арбитражный суд с требованием к ответчику снести объекты самовольного строительства.
Иск был удовлетворен, однако в обозначенный срок владелец решение суда не и исполнил.
При этом ответчик неоднократно привлекался к административной ответственности за не исполнение решения суда. Ему, в частности, запретили выезд за границу. Владелец автомойки снес незаконные объекты только после того, как они были отключены от электроэнергии.
Фото УФСПП по Волгоградской области