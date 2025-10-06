Общество

В Волгограде снесли кафе, бар и сауну «Водолей»

Общество 06.10.2025 12:07
0
06.10.2025 12:07


В Волгограде исполнено решение суда о сносе самовольных пристроек к автомойке «Водолей» на проспекте Университетский, 98б. Об этом сообщили в УФСПП по Волгоградской области. 

Владелец объектов заключил с администрацией Волгограда договор арены земельного участка на строительство автомойки, однако в дополнение к ней без законных на то оснований возвел еще несколько пристроек и эксплуатировал их как кафе, суши-бар и сауну. Администрация Волгограда обратилась в арбитражный суд с требованием к ответчику снести объекты самовольного строительства. 

Иск был удовлетворен, однако в обозначенный срок владелец решение суда не и исполнил. 

При этом ответчик неоднократно привлекался к административной ответственности за не исполнение решения суда. Ему, в частности, запретили выезд за границу.  Владелец автомойки снес незаконные объекты только после того, как они были отключены от электроэнергии. 

Фото УФСПП по Волгоградской области

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.10.2025 14:17
Общество 06.10.2025 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 11:54
Общество 06.10.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 11:46
Общество 06.10.2025 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 11:10
Общество 06.10.2025 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 10:45
Общество 06.10.2025 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 08:53
Общество 06.10.2025 08:53
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 07:51
Общество 06.10.2025 07:51
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 07:50
Общество 06.10.2025 07:50
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 07:08
Общество 06.10.2025 07:08
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 06:30
Общество 06.10.2025 06:30
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 05:57
Общество 06.10.2025 05:57
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2025 21:29
Общество 05.10.2025 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2025 20:26
Общество 05.10.2025 20:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2025 19:45
Общество 05.10.2025 19:45
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2025 19:15
Общество 05.10.2025 19:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:23
Под Волгоградом фермер до смерти забил работникаСмотреть фотографии
14:17
На севере Волгограда запустили в работу километр обновленной теплосетиСмотреть фотографии
14:08
Матвиенко предложила прекратить бесплатно лечить безработныхСмотреть фотографии
13:24
Под Волгоградом адвоката уличили в земельной афереСмотреть фотографии
12:28
УФСБ пресекло канал поставки «левых» сигарет в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:19
В СНТ Волгограда потушили пожар на 5 гаСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде снесли кафе, бар и сауну «Водолей»Смотреть фотографии
11:54
В Волгограде 6 октября досрочно стартует отопительный сезонСмотреть фотографии
11:46
Андрей Бочаров оценил готовность Волгоградской области к отопительному сезонуСмотреть фотографии
11:10
В Волгоград прибудет чудотворная икона XII векаСмотреть фотографии
10:45
Волгоградская область оказалась на 59-м месте в рейтинге благополучияСмотреть фотографии
10:17
Под Волгоградом пьяная дама на CHANGAN сбила 15-летнего пешеходаСмотреть фотографии
10:05
Любительский клуб «Киквидзе» стал чемпионом Волгоградской области по мини-футболу 8x8Смотреть фотографии
10:03
В Волгограде иномарка на 2-й Продольной не разминулась со столбом, заблокировав дорогуСмотреть фотографии
09:50
Хит «Дорога в облака» исполнят в Волгограде на матче Россия-ИранСмотреть фотографии
09:22
На севере Волгограда в ДТП с самосвалом погиб водитель HyundaiСмотреть фотографии
08:53
Врачам в Волгограде готовы платить 80 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде и области три дня бушевали ландшафтные пожарыСмотреть фотографии
08:12
Семья Цапка возместила ущерб после ДТП с участием дочери бандита под ТаганрогомСмотреть фотографии
08:01
Минобороны: в 15 регионах России сбили 251 БПЛАСмотреть фотографии
07:51
В Волжском самокатчик сбил женщину на ул. МираСмотреть фотографииCмотреть видео
07:50
Жители Волгограда и Волжского жалуются на сбой мобильного интернетаСмотреть фотографии
07:08
В Волгограде за 11 млн рублей продают базу для подводной рыбалки на СарпинскомСмотреть фотографии
06:30
Волгоградцам станет сложнее поступать в вузы с 2026 годаСмотреть фотографии
05:57
В Волгограде восемь часов действовал режим угрозы атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:29
В Волгоградской области объявили беспилотную опасностьСмотреть фотографии
21:00
«Ротор» на выезде сыграл вничью с «Нефтехимиком»Смотреть фотографии
20:26
Волгоградцы увидят суперлуние 7 октябряСмотреть фотографии
19:45
Многодетные волгоградцы получат 25 тысяч с вычета НДФЛСмотреть фотографии
19:15
Милота зашкаливает: смотрим яркие моменты с выставки собак в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
 