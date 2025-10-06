Родным погибшего героя под Волгоградом передали медаль Жукова

В Волгоградской области родным погибшего при выполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации Владислава Зайцева передали высокую государственную награду – медаль Жукова. Церемония прошла сегодня, 6 октября, в администрации Иловлинского района.

– Наш земляк Владислав сражался за Родину, защищая её ценой своей жизни, показав достойный пример беззаветного служения своей стране. Он был очень добрым, светлым человеком, всегда был готов прийти на помощь. Любящий, внимательный, заботливый сын, верный друг! Преданный, отважный, порядочный – таким его запомнили сослуживцы и земляки, – говорится в сообщении, опубликованном в социальных сетях администрации.

Боец СВО удостоен награды посмертно. Медаль родным погибшего Владислава передал глава района Иван Гель. Он и другие сотрудники администрации почтили память героя минутой молчания.