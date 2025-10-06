Общество

Гидрометцентр предупредил волгоградцев о ночных туманах

Общество 06.10.2025 15:11
7 октября в Волгограде ожидается ухудшение погодных условий. Гидрометцентр ввёл в регионе жёлтый уровень погодной опасности из-за угрозы ночных туманов.

Согласно данным прогностической карты для ЮФО, в отдельных районах региона видимость может резко ухудшится в утренние часы. Опускаться туман начнёт в 3:00. Продлится непогода вплоть до 9:00.

Напомним, как ранее сообщала редакция, по прогнозу Волгоградского ЦГМС, жителей региона ожидает тёплое начало рабочей недели: в дневные часы воздух прогреется до +23, с понижением температуры до +6ºC в ночью.

Фото из архива ИА «Высота 102»

