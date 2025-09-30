Экономика

Бочаров охарактеризовал бюджет будущего по пяти пунктам

Экономика 30.09.2025 12:38
0
30.09.2025 12:38


Глава Волгоградской области выделил пять основных направлений бюджетной политики на 2026 год и период с 2027 по 2028 годы. Как подчеркнул Андрей Бочаров на совещании 30 сентября, проведенном совместно с Советом думы и руководителями органов исполнительной власти, бюджет будущего года будет иметь ярко выраженный социальный характер. При этом необходимо обеспечить безусловное выполнение основных направлений развития Волгоградской области, – сделал акцент губернатор. 

Первое – это  обеспечение комплексной безопасности жителей Волгоградской области. Необходимы укрепление суверенитета и безопасности государства через максимальное содействие Президенту нашей страны, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами России В.В.Путину в решении задач СВО, поддержка правопорядка на территории Волгоградской области и продолжение работы по совершенствованию системы соцподдержки военных и членов их семей. 

Второе - обеспечение стабильного, поступательного социально-экономического развития Волгоградской области. В рамках этой задачи необходимо формировать условия для долгосрочного роста экономики, решения задач технологического лидерства, формирования новых точек роста, развития промышленности, АПК, использования государственно-частного партнерства. 

Третье - обеспечение выполнения в полном объеме социальных обязательств с акцентом на адресный характер. В зоне особого внимания – люди с ограниченными возможностями здоровья,  семьи с детьми, пенсионеры, жители, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Необходимо сосредоточиться на решении демографических задач, на молодежных программах развития и подготовке  мероприятий к 85-летию Победы в Сталинградской битве, обратил внимание Андрей Бочаров.

Четвертым пунктом глава региона назвал повышение эффективности расходных обязательств бюджета Волгоградской области. В рамках этой задачи будет продолжена системная работа по мобилизации доходов бюджета. 

Пятое, на что обратил внимание Андрей Бочаров, это комплексное развитие инфраструктуры и систем жизнеобеспечения региона.

Напомним, сегодня, 30 сентября,  Андрей Бочаров провел совещание по выработке основных параметров бюджета на ближайшие три года. Глава региона подчеркнул, что главный финансовый документ придется формировать в непростых условиях, однако планируется сохранить поступательное социально-экономическое развитие области. 

Фото администрации Волгоградской области

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
30.09.2025 12:06
Экономика 30.09.2025 12:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.09.2025 09:50
Экономика 30.09.2025 09:50
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.09.2025 09:00
Экономика 30.09.2025 09:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2025 06:37
Экономика 30.09.2025 06:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.09.2025 21:25
Экономика 29.09.2025 21:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.09.2025 16:21
Экономика 29.09.2025 16:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.09.2025 07:39
Экономика 29.09.2025 07:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.09.2025 21:31
Экономика 28.09.2025 21:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.09.2025 06:31
Экономика 28.09.2025 06:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2025 19:45
Экономика 27.09.2025 19:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.09.2025 12:19
Экономика 26.09.2025 12:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.09.2025 09:24
Экономика 25.09.2025 09:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.09.2025 06:25
Экономика 25.09.2025 06:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.09.2025 21:05
Экономика 24.09.2025 21:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.09.2025 09:47
Экономика 24.09.2025 09:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:03
Под Волгоградом оглашён приговор виновнику жуткой аварии на региональной трассеСмотреть фотографии
12:46
Поволжье приняло 12% от общего числа иностранных туристов страныСмотреть фотографии
12:38
Бочаров охарактеризовал бюджет будущего по пяти пунктамСмотреть фотографии
12:32
Воспитатели в Волгоградской области мечтают получать 40 тысячСмотреть фотографии
12:06
Бочаров: объем инвестиций в Волгоградской области вырос на 16%Смотреть фотографии
12:01
В Волгограде экс-начальницу миграционного отдела МВД заподозрили в коррупции и подлогеСмотреть фотографии
11:43
Андрей Бочаров проводит совещание по бюджету 2026-2028 годовСмотреть фотографии
11:31
Мотоциклы «Минск» передали волгоградским военным в зону СВОСмотреть фотографии
11:23
На Земле разразилась 7-балльная магнитная буря из-за «утечки» на СолнцеСмотреть фотографии
11:20
Очередное заседание по делу водителя BMW Пака стартовало 30 сентября в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:58
Пулей на встречку: полиция опубликовала видео ДТП на «Возрождении» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:34
Подросток устроил поджог на ростовской АЗС, его задержал случайный прохожийСмотреть фотографии
10:10
В Дзержинском районе Волгограда испытывают новую тепловую сетьСмотреть фотографии
09:50
ЦБ РФ предложили изъять в бюджет сотни млн рублей умерших россиянСмотреть фотографии
09:39
В Волжском собираются принудительно тормозить СИМСмотреть фотографии
09:06
В волгоградском облизбиркоме заморозили зарплатыСмотреть фотографии
09:00
Доход по вкладам падает: куда инвестировать в 2025 годуСмотреть фотографии
08:50
«Останавливаемся, стрелять буду»: под Волгоградом лихач заставил полицейских открыть огонь по колёсамСмотреть фотографииCмотреть видео
08:37
Суд наложил арест на 4 гостиницы в Волгограде по делу экс-главы Совета судей РФСмотреть фотографии
08:23
Гидрометцентр ввёл под Волгоградом оранжевый уровень опасности из-за ночных морозовСмотреть фотографии
07:42
В Новоаннинском на ремонт закроют мост, соединяющий райцентр с поселениямиСмотреть фотографии
07:14
Минобороны: над Волгоградом и областью за ночь сбили 7 БПЛАСмотреть фотографии
07:09
Ученые рассказали десять удивительных фактов о работе сердцаСмотреть фотографии
06:52
Под Волгоградом из-за атаки БПЛА без света остались три населённых пунктаСмотреть фотографии
06:37
Волгоградскому Котово выделили 34,6 млн для хранилищ чистой водыСмотреть фотографии
06:05
В Волгограде отменён действующий всю ночь запрет на работу аэропортаСмотреть фотографии
06:01
В Волгоградской области страховые пенсии вырастут на 7,6%Смотреть фотографии
05:44
В Волгограде из-за атаки БПЛА шесть часов остановлена работа аэропортаСмотреть фотографии
23:26
План «Ковер» объявлен Росавиацией в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:34
«Там железное месиво»: волгоградцы сняли на видео разбитые в хлам машиныСмотреть фотографииCмотреть видео
 