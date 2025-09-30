Бочаров охарактеризовал бюджет будущего по пяти пунктам

Глава Волгоградской области выделил пять основных направлений бюджетной политики на 2026 год и период с 2027 по 2028 годы. Как подчеркнул Андрей Бочаров на совещании 30 сентября, проведенном совместно с Советом думы и руководителями органов исполнительной власти, бюджет будущего года будет иметь ярко выраженный социальный характер. При этом необходимо обеспечить безусловное выполнение основных направлений развития Волгоградской области, – сделал акцент губернатор.

Первое – это обеспечение комплексной безопасности жителей Волгоградской области. Необходимы укрепление суверенитета и безопасности государства через максимальное содействие Президенту нашей страны, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами России В.В.Путину в решении задач СВО, поддержка правопорядка на территории Волгоградской области и продолжение работы по совершенствованию системы соцподдержки военных и членов их семей.

Второе - обеспечение стабильного, поступательного социально-экономического развития Волгоградской области. В рамках этой задачи необходимо формировать условия для долгосрочного роста экономики, решения задач технологического лидерства, формирования новых точек роста, развития промышленности, АПК, использования государственно-частного партнерства.

Третье - обеспечение выполнения в полном объеме социальных обязательств с акцентом на адресный характер. В зоне особого внимания – люди с ограниченными возможностями здоровья, семьи с детьми, пенсионеры, жители, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Необходимо сосредоточиться на решении демографических задач, на молодежных программах развития и подготовке мероприятий к 85-летию Победы в Сталинградской битве, обратил внимание Андрей Бочаров.

Четвертым пунктом глава региона назвал повышение эффективности расходных обязательств бюджета Волгоградской области. В рамках этой задачи будет продолжена системная работа по мобилизации доходов бюджета.

Пятое, на что обратил внимание Андрей Бочаров, это комплексное развитие инфраструктуры и систем жизнеобеспечения региона.

Напомним, сегодня, 30 сентября, Андрей Бочаров провел совещание по выработке основных параметров бюджета на ближайшие три года. Глава региона подчеркнул, что главный финансовый документ придется формировать в непростых условиях, однако планируется сохранить поступательное социально-экономическое развитие области.

Фото администрации Волгоградской области