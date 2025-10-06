В СНТ Волгограда потушили пожар на 5 га

Масштабный ландшафтный пожар произошел вечером 5 октября в Волгограде. Очевидцы сообщали об огромном зареве на ночном небе в районе волгоградского аэропорта.
В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили, что сообщение о возгорании в Дзержинском районе Волгограда поступило в 20-43 ч
- В СНТ «Раздолье» горела сухая растительность на площади 5 га. Пожарные расчёты 15-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 23.35 ч, - уточнили в ведомстве.
Напомним, мощные ландшафтные пожары фиксируются в Волгограде и области с конца прошлой недели.
Фото ДТП и ЧП Волгоград t.me
