На скандальном ремонте школы в Волжском похитили 52 миллиона рублей

Расследования 06.10.2025 15:04
Дело о затянувшемся ремонте школы №32 в Волжском обернулось арестом руководителя фирмы, которая с 2023 года не может закончить  реконструкцию корпусов. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, основанием для возбуждения дела стали материалы  прокуратуры Волжского, которая проверила расходование средств на капремонт МОУ СШ №32 «Эврика-развитие». 

- В декабре 2023 года между школой  и ООО «Азимут» заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту и оснащению здания школы. В нарушение условий договора подрядчиком работы в установленный срок не выполнены, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 20%. В результате заказчик в одностороннем порядке был вынужден расторгнуть договор. При этом полученные в рамках контракта бюджетные средства в сумме 52,7 млн. рублей переведены генеральным директором фирмы-подрядчика на личные банковские счета и использованы по своему усмотрению, - пояснила официальный представитель прокуратуры региона.


В главке МВД уточнили, что бизнесмен по сути потратил выделенный его фирме аванс на свои нужды. 

По материалам прокурорской проверки, проведенной совместно с сотрудниками Волжского отдела УФСБ по региону и ОЭБ и ПК УМВД России по  Волжскому, в отношении генерального директора ООО «Азимут» Кирилла Шорохова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 42-летний фигурант заключен под стражу. 

В ГУ МВД по Волгоградской области, комментируя это дело, подчеркнули, что из-за сорванного ремонта около тысячи детей не смогли начать учебный год в стенах родной школы. 


Между тем, напомним, как сообщало V102.RU, летом этого года тревогу в связи с затянувшимся ремонтом школу забили родители детей, обучающихся в школе №32. Они возмутились тем, что один из корпусов школы уже второй год находится в состоянии замороженной реконструкции. При этом власти города собирались закрывать на ремонт и второй корпус. Волжане переживали, что детям придется учиться в других школах, а также волновались, что и ремонт второго корпуса замрет на неопределенное время. 

В администрации Волжского в июле подтвердили, что детей на время реконструкции здания переведут в школу №17. При этом здесь признали, что расторгли контракт с недобросовестным подрядчиком и нашли нового. Закончить капремонт корпусов «Эврики-развития» чиновники обещали к 31 декабря 2025 года. 

Фото ГУ МВД по Волгоградской области


