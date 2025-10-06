Происшествия

В Волгограде и области три дня бушевали ландшафтные пожары

Происшествия 06.10.2025 08:41
0
06.10.2025 08:41


В Волгограде с 3 октября пожарные тушат ландшафтные пожары. По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, в субботу в поселке Горный Советского района горела сухая растительность на площади 2 га. На ликвидацию пожара ушло 2,5 часа. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. 

5 октября вечером также загорелась трава на улице Морошкова в Советском районе. Площадь пожара составила 1 га. Пожарные боролись с огнем почти три часа. 

Напомним, 3 октября в Волгограде произошел масштабный пожар в овраге на Спартановке. Там горела трава на площади в 5 га. А 4 октября в Красноармейском районе потушили два очага воспламенившегося строительного мусора. На загрязненный воздух жаловались жители трех районов. 

Накануне, 5 октября, произошел ландшафтный пожар в Среднеахтубинском районе. Горела сухая растительность на площади 1 га. 

Фото V102.RU (архив)


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
06.10.2025 09:22
Происшествия 06.10.2025 09:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2025 17:00
Происшествия 05.10.2025 17:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2025 12:25
Происшествия 05.10.2025 12:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2025 10:16
Происшествия 05.10.2025 10:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2025 17:09
Происшествия 04.10.2025 17:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2025 12:33
Происшествия 04.10.2025 12:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2025 11:42
Происшествия 04.10.2025 11:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2025 11:07
Происшествия 04.10.2025 11:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2025 09:40
Происшествия 04.10.2025 09:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2025 06:57
Происшествия 04.10.2025 06:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2025 06:12
Происшествия 04.10.2025 06:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.10.2025 17:51
Происшествия 03.10.2025 17:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.10.2025 17:25
Происшествия 03.10.2025 17:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.10.2025 15:20
Происшествия 03.10.2025 15:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.10.2025 14:39
Происшествия 03.10.2025 14:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:50
Хит «Дорога в облака» исполнят в Волгограде на матче Россия-ИранСмотреть фотографии
09:22
На севере Волгограда в ДТП с самосвалом погиб водитель HyundaiСмотреть фотографии
08:53
Врачам в Волгограде готовы платить 80 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде и области три дня бушевали ландшафтные пожарыСмотреть фотографии
08:12
Семья Цапка возместила ущерб после ДТП с участием дочери бандита под ТаганрогомСмотреть фотографии
08:01
Минобороны: в 15 регионах России сбили 251 БПЛАСмотреть фотографии
07:51
В Волжском самокатчик сбил женщину на ул. МираСмотреть фотографииCмотреть видео
07:50
Жители Волгограда и Волжского жалуются на сбой мобильного интернетаСмотреть фотографии
07:08
В Волгограде за 11 млн рублей продают базу для подводной рыбалки на СарпинскомСмотреть фотографии
06:30
Волгоградцам станет сложнее поступать в вузы с 2026 годаСмотреть фотографии
05:57
В Волгограде восемь часов действовал режим угрозы атаки БПЛАСмотреть фотографии
21:29
В Волгоградской области объявили беспилотную опасностьСмотреть фотографии
21:00
«Ротор» на выезде сыграл вничью с «Нефтехимиком»Смотреть фотографии
20:26
Волгоградцы увидят суперлуние 7 октябряСмотреть фотографии
19:45
Многодетные волгоградцы получат 25 тысяч с вычета НДФЛСмотреть фотографии
19:15
Милота зашкаливает: смотрим яркие моменты с выставки собак в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
18:35
Камыш разгорелся вдоль ж/д путей на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:00
«Ты же должен защищать природу»: под Волгоградом очевидцы засняли госслужащего сливающим отходыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:20
Пыльная буря из Калмыкии надвигается на ВолгоградСмотреть фотографии
17:00
В Волго-Ахтубинской пойме ликвидируют крупный ландшафтный пожарСмотреть фотографии
16:35
Под Волгоградом с юрлиц взыщут крупную сумму за незаконное использование недрСмотреть фотографии
16:00
Бочаров поздравил с Днём рождения фронтовика РоговаСмотреть фотографии
15:35
Волгоградских педагогов предупредили о санкциях за дорогие подаркиСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде 88-летняя пенсионерка отдала мошеннику 350 тысяч за ДТП дочериСмотреть фотографии
14:30
От бурлаков до фонарщиков: чем занимались жители города сто лет назадСмотреть фотографии
13:55
«Волжаночка-ГРАСС» открыла сезон двумя поражениямиСмотреть фотографии
13:35
В Волгограде перекрёсток у «Проклятого бара» власти попытаются избавить от ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
12:57
Под Волгоградом задержали братьев, вымогавших деньги за липовое ДТПСмотреть фотографии
12:25
Появились кадры момента возгорания авто на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
Волгоградцам могут удержать часть зарплаты в счет погашения долга по налогамСмотреть фотографии
 