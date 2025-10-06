В Волгограде и области три дня бушевали ландшафтные пожары

В Волгограде с 3 октября пожарные тушат ландшафтные пожары. По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, в субботу в поселке Горный Советского района горела сухая растительность на площади 2 га. На ликвидацию пожара ушло 2,5 часа. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
5 октября вечером также загорелась трава на улице Морошкова в Советском районе. Площадь пожара составила 1 га. Пожарные боролись с огнем почти три часа.
Напомним, 3 октября в Волгограде произошел масштабный пожар в овраге на Спартановке. Там горела трава на площади в 5 га. А 4 октября в Красноармейском районе потушили два очага воспламенившегося строительного мусора. На загрязненный воздух жаловались жители трех районов.
Накануне, 5 октября, произошел ландшафтный пожар в Среднеахтубинском районе. Горела сухая растительность на площади 1 га.
