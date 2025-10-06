Андрей Бочаров оценил готовность Волгоградской области к отопительному сезону

Тема подготовки региона к отопительному сезону стала темой совещания, которое сегодня, 6 октября, провел губернатор Волгоградской области
Андрей Бочаров подчеркнул, что до холодной погоды со стабильными ночными заморозками и начала отопительного сезона остается совсем немного времени. В муниципальных образованиях Волгоградской области завершают подготовку к холодам.
- Обеспечен высокий уровень готовности жилого фонда, объектов социальной инфраструктуры к приему теплового ресурса и в целом в настоящее время уровень готовности составляет 98%, — заявил Андрей Бочаров. — Муниципальные образования Волгоградской области, исходя из намеченных планов заполнения теплоносителем отопительных систем, поэтапно приступают к подтопке социально значимых учреждений и объектов. Продолжается работа по подготовке к зимнему периоду объектов производства и передачи электроэнергии.
Также отмечено, что на отдельных объектах коммунальной сферы и энергетики муниципальных образований Волгоградской области ведутся работы по устранению выявленных проблем, связанных с переводом систем тепло- и водоснабжения на плановый осенне-зимний режим работы.
- Особое внимание прошу обратить на начальный период отопительного сезона, сконцентрировав в достаточном объеме количество ремонтно-восстановительных служб и материалов. Необходимо обеспечить проведение контрольных мероприятий за соблюдением нормативных сроков подключения потребителей, — акцентировал Андрей Бочаров.
Доклад о готовности Волгоградской области к началу отопительного сезона главе субъекта представят до 10 октября.
Фото администрации Волгоградской области
