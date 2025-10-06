В Волгограде 6 октября досрочно стартует отопительный сезон





В областном центре с 6 октября по 13 октября официально стартует отопительный сезон. По информации администрации Волгограда, уже начался поэтапный запуск оборудования в котельных города. Тепло в многоквартирные дома придет до 13 октября. Но в первую очередь отопление дадут в социальные учреждения.

Уже с 13 октября в Волгограде ожидается понижение температуры, в связи с чем городские власти приняли решение о поэтапном запуске тепла в соцобъекты и МКД, не дожидаясь предусмотренного нормативами периода, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней установится ниже восьми градусов .

Коммунальным службам и УК предстоит обеспечить поэтапный запуск систем теплоснабжения. Жителей МКД просят оказывать содействие представителям управляющих компания и обеспечить им доступ к оборудованию в квартирах для регулировки подачи теплоносителя.

Одной из наиболее распространенных проблем при пуске тепла является завоздушенность внутридомовых систем теплоснабжения – в таком случае тепло может не поступать по отдельным стоякам в здании. Подобные проблемы должны устранять управляющие компании, напомнили в мэрии.

Получить консультацию или сообщить о проблемах, возникших при запуске отопления, горожане могут, позвонив по номеру (8442) 333-134 телефон единый диспетчерский центр.

Напомним, подготовка к предстоящему отопительному сезону была начата сразу после завершения отопительного сезона 2024-2025 годов. Так, ресурсоснабжающая организация провела масштабные мероприятия по подготовке источников теплоснабжения и инженерных сетей, подводящих тепло к многоквартирным домам (МКД) и социальным объектам.

В частности, был проведен капитальный ремонт 28 котлов и шести дымовых труб на котельных во всех районах города, заново проложено около 40 километров тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. Помимо этого, в текущем году были модернизированы три котельные, на которых установили современные энергоэффективные котлы, полностью отремонтирована котельная №412 и пять центральных тепловых пунктов, а также выполнен ряд других мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что отопительный сезон начался досрочно в 9 муниципалитетах региона.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!