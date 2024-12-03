Экономика

Заработки водителей-курьеров в Волгограде достигли 130 тысяч в месяц

Экономика 03.12.2024 11:32
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03.12.2024 11:32


Новые данные о заработках курьеров в Волгограде опубликовал сервис SuperJob. Как сообщает V102.RU, в областном центре средняя рыночная заработная плата пеших курьеров и доставщиков на электросамокатах и велосипедах  сегодня составляет 47 тыс. рублей (+10 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом). Максимальный заработок за год вырос до 80 тыс. рублей.
Рыночная зарплата для позиции водителя-курьера в городе сейчас равна 65 тыс. рублей, а максимальная — 130 тыс. рублей (+12 и 25 тыс. рублей за год соответственно).
При этом вакансий служб доставки за год стало больше на 12%. А количество резюме, в свою очередь,  увеличилось на 7%.
В Москве курьеры на СИМ зарабатывают еще больше – до 140 тысяч, а водители-доставщики – даже до 220. 
Аналитики прогнозируют, что потребность в доставщиках еды и товаров в следующем году будет только расти. Эксперты объяснили, что этот сектор адаптировался к ситуации быстрее еще во времена кадрового голода из-за ковида, сделав ставку на непрерывность HR-процессов и цифровизацию: автоматизировали поиск и подбор, обучение и кадровый документооборот, отказались от барьеров в найме. Так, здесь берут на удобный людям график практически всех откликнувшихся - от несовершеннолетних и студентов до пенсионеров.
Интересно, что высокие зарплаты доставщиков стали с недавних времен беспокоить представителей секторов промышленности. Например, в августе в Торгово-промышленной палате РФ  прозвучало предложение запретить эту профессию, а тех, кто развозит заказы, отправить работать на оборонные заводы. А накануне в Минпромторге РФ выразили озабоченность в связи с тем, что сфера доставки оттягивает огромное количество  дефицитных трудовых сил и ресурсов, тем самым создавая для экономики России серьезные проблемы. 

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