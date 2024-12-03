Заработки водителей-курьеров в Волгограде достигли 130 тысяч в месяц





Новые данные о заработках курьеров в Волгограде опубликовал сервис SuperJob. Как сообщает V102.RU, в областном центре средняя рыночная заработная плата пеших курьеров и доставщиков на электросамокатах и велосипедах сегодня составляет 47 тыс. рублей (+10 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом). Максимальный заработок за год вырос до 80 тыс. рублей. Новые данные о заработках курьеров в Волгограде опубликовал сервис SuperJob. Как сообщает V102.RU, в областном центре средняя рыночная заработная плата пеших курьеров и доставщиков на электросамокатах и велосипедах сегодня составляет 47 тыс. рублей (+10 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом). Максимальный заработок за год вырос до 80 тыс. рублей.

Рыночная зарплата для позиции водителя-курьера в городе сейчас равна 65 тыс. рублей, а максимальная — 130 тыс. рублей (+12 и 25 тыс. рублей за год соответственно). Рыночная зарплата для позиции водителя-курьера в городе сейчас равна 65 тыс. рублей, а максимальная — 130 тыс. рублей (+12 и 25 тыс. рублей за год соответственно).

При этом вакансий служб доставки за год стало больше на 12%. А количество резюме, в свою очередь, увеличилось на 7%. При этом вакансий служб доставки за год стало больше на 12%. А количество резюме, в свою очередь, увеличилось на 7%.

В Москве курьеры на СИМ зарабатывают еще больше – до 140 тысяч, а водители-доставщики – даже до 220. В Москве курьеры на СИМ зарабатывают еще больше – до 140 тысяч, а водители-доставщики – даже до 220.

Аналитики прогнозируют, что потребность в доставщиках еды и товаров в следующем году будет только расти. Эксперты объяснили, что этот сектор адаптировался к ситуации быстрее еще во времена кадрового голода из-за ковида, сделав ставку на непрерывность HR-процессов и цифровизацию: автоматизировали поиск и подбор, обучение и кадровый документооборот, отказались от барьеров в найме. Так, здесь берут на удобный людям график практически всех откликнувшихся - от несовершеннолетних и студентов до пенсионеров. Аналитики прогнозируют, что потребность в доставщиках еды и товаров в следующем году будет только расти. Эксперты объяснили, что этот сектор адаптировался к ситуации быстрее еще во времена кадрового голода из-за ковида, сделав ставку на непрерывность HR-процессов и цифровизацию: автоматизировали поиск и подбор, обучение и кадровый документооборот, отказались от барьеров в найме. Так, здесь берут на удобный людям график практически всех откликнувшихся - от несовершеннолетних и студентов до пенсионеров.