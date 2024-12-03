Заработки водителей-курьеров в Волгограде достигли 130 тысяч в месяц

Экономика 03.12.2024 11:32
0
03.12.2024 11:32
Новые данные о заработках курьеров в Волгограде опубликовал сервис SuperJob. Как сообщает V102.RU, в областном центре средняя рыночная заработная плата пеших курьеров и доставщиков на электросамокатах и велосипедах сегодня составляет 47 тыс. рублей (+10 тыс. рублей по сравнению с прошлым годом). Максимальный заработок за год вырос до 80 тыс. рублей.
Рыночная зарплата для позиции водителя-курьера в городе сейчас равна 65 тыс. рублей, а максимальная — 130 тыс. рублей (+12 и 25 тыс. рублей за год соответственно).
При этом вакансий служб доставки за год стало больше на 12%. А количество резюме, в свою очередь, увеличилось на 7%.
В Москве курьеры на СИМ зарабатывают еще больше – до 140 тысяч, а водители-доставщики – даже до 220.
Аналитики прогнозируют, что потребность в доставщиках еды и товаров в следующем году будет только расти. Эксперты объяснили, что этот сектор адаптировался к ситуации быстрее еще во времена кадрового голода из-за ковида, сделав ставку на непрерывность HR-процессов и цифровизацию: автоматизировали поиск и подбор, обучение и кадровый документооборот, отказались от барьеров в найме. Так, здесь берут на удобный людям график практически всех откликнувшихся - от несовершеннолетних и студентов до пенсионеров.
Интересно, что высокие зарплаты доставщиков стали с недавних времен беспокоить представителей секторов промышленности. Например, в августе в Торгово-промышленной палате РФ прозвучало предложение запретить эту профессию, а тех, кто развозит заказы, отправить работать на оборонные заводы. А накануне в Минпромторге РФ выразили озабоченность в связи с тем, что сфера доставки оттягивает огромное количество дефицитных трудовых сил и ресурсов, тем самым создавая для экономики России серьезные проблемы.
«Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ГК «А101» на уровне ruA02.12.2024 17:23 Реклама
Экономика 02.12.2024 17:23 Реклама
Волгоградцы улучшили шансы накопить миллион рублей02.12.2024 13:21
Экономика 02.12.2024 13:21
В Волгоградстате объяснили, почему снижается средняя зарплата02.12.2024 11:08
Экономика 02.12.2024 11:08
Профессор посоветовала, что делать в декабре со сбережениями02.12.2024 08:57
Экономика 02.12.2024 08:57
Битва процентов: эксперты рассказали о редком шансе получить высокий доход от инвестиций29.11.2024 11:42
Экономика 29.11.2024 11:42
Акция Банка Уралсиб – «Год ЖКУ за наш счет!»29.11.2024 09:35 Реклама
Экономика 29.11.2024 09:35 Реклама
Волгоградцев 1 декабря ждет подорожание билетов на поезда на 11%29.11.2024 08:25
Экономика 29.11.2024 08:25
Волгоградцы рассказали, на сколько подорожал хлеб в частных пекарнях29.11.2024 07:46
Экономика 29.11.2024 07:46
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «А101» на уровне А(RU), прогноз «стабильный»28.11.2024 16:34 Реклама
Экономика 28.11.2024 16:34 Реклама
Сады Придонья профинансировали капремонт Паньшинской школы28.11.2024 13:59 Реклама
Экономика 28.11.2024 13:59 Реклама
Росстат: средняя зарплата волгоградцев снизилась до 58304 рублей28.11.2024 12:18
Экономика 28.11.2024 12:18
«Идем на трамвай?»: в Волгоградской области новые цены на бензин поразили воображение28.11.2024 08:20
Экономика 28.11.2024 08:20
Волгоградцы стали чаще посещать криптобиржи на фоне роста курса биткоина27.11.2024 17:10 Реклама
Экономика 27.11.2024 17:10 Реклама
Банк Уралсиб предлагает бизнесу торговые терминалы с бесплатной связью27.11.2024 09:19 Реклама
Экономика 27.11.2024 09:19 Реклама
Картофель в Волгоградской области за год подорожал в 2 раза: разбираемся, почему26.11.2024 18:09
Экономика 26.11.2024 18:09