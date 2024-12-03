Экономика

Прогноз экспертов: в следующем году банки уже не будут повышать ставки столь же значительно

Экономика 03.12.2024 15:13
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03.12.2024 15:13


Пик ставок по депозитам в России придется на предстоящую зиму. Сейчас средние максимальные ставки у основных банков уже превысили 20%, а к концу года могут достичь 21-22%. В следующем году банки уже не будут повышать ставки столь же значительно. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков информагентству «Высота 102» накануне 15-го инвестиционного форума «Россия зовёт!».

На протяжении всего 2024 года ставки по вкладам держатся в России на максимальном уровне, что обусловлено рекордной ключевой ставкой. По оценке аналитиков банка, текущие темпы инфляции остаются высокими, и если ситуация принципиально не изменится, то регулятор может дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику и в конце декабря повысить ставку вплоть до 23%. Банки будут реагировать на такое решение, доведя средние ставки привлечения до 21-22% годовых, а лучшие акционные условия – до 24-25% годовых.

— В следующем году мы не ожидаем существенного изменения ставок. По нашей оценке, ключевая ставка будет практически весь год оставаться на высоком уровне, что приведет к консолидации доходности по вкладам в районе 19-20% с лучшими предложениями в районе 23-24%, иногда – 25% годовых. Это беспрецедентные значения для нашего рынка, и скорее всего, они постепенно начнут стабилизироваться и далее будут плавно снижаться. Поэтому предстоящая зима станет отличной возможностью зафиксировать свои вложения на средние и длительные сроки с максимальной выгодой, чтобы начать собирать хороший «урожай» уже в следующем году, — отметил Георгий Горшков.

Напомним, на данный момент в группу ВТБ уже вошли банки «Открытие» и Почта-банк, а в 2025 году завершится присоединение крымского банка РНКБ.

Фото: из архива ИА «Высота 102»

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