Экономика

«Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ГК «А101» на уровне ruA

Экономика 02.12.2024 17:23 Реклама
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02.12.2024 17:23 Реклама

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» оставило рейтинг кредитоспособности ГК «А101» на прежнем высоком уровне: ruA, прогноз по рейтингу — стабильный.

Рейтинг присваивался по консолидированной отчетности МСФО и обусловлен сильными рыночными и конкурентными позициями, низкой долговой нагрузкой, высокой рентабельностью и умеренно высоким уровнем корпоративного управления.

Объем текущего жилищного строительства ООО «А101» (без учета нежилых и инфраструктурных объектов согласно методологии агентства) составил 1,4 млн кв. м., что превышает бенчмарки агентства и соответствует максимальной оценке фактора позиций на рынках сбыта. Группа также занимается возведением коммерческой и социальной инфраструктуры, с учетом которой общий объем строительства составил 2,2 млн кв. м.

Агентство отмечает комфортную долговую нагрузку компании, связанную с принятой консервативной кредитной политикой, направленной на сокращение компанией корпоративного долга. Проектное финансирование учитывается в составе долга в незначительной степени, поскольку на отчетную дату объем заимствований по линиям проектного финансирования преимущественно покрывался накопленными средствами на соответствующих эскроу-счетах.

Агентство также отмечает объем земельного банка Группы в 2,4 тыс. га, что создает обеспеченность ресурсной базой на срок, существенно превышающий 3 года - это максимальный уровень по критерию ресурсной базы.

— ГК «А101» ведет свою деятельность на территории Новой Москвы, где среднедушевые доходы населения существенно выше среднего по стране, что соответствует максимальной оценке критерия рынка сбыта. Фактор концентрации бизнеса оказывает положительное влияние на уровень рейтинга. Для компании не характерна концентрации бизнеса на заказчиках и поставщиках. Портфель проектов на стадии реализации хорошо диверсифицирован — на долю крупнейшего приходится не более 27% от непроданного объема площадей в стоимостном выражении, — подчеркивает «Эксперт РА».

Корпоративное управление характеризуется прозрачной структурой собственности и структурой группы, а также эффективным операционным управлением. Группа размещает в публичном доступе обязательную для раскрытия информацию, а также дополнительно презентует информацию об операционных показателях деятельности. Кроме того, в годовой нефинансовой отчетности за 2023 год ГК «А101» впервые представила собственную стратегию устойчивого развития. Она основана на реализации во всех проектах Группы концепции 15-минутного дружелюбного города: инвестициях в социальную инфраструктуру и добрососедство, поддержке развития предпринимательства, а также зеленом строительстве.

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне в течение ближайшего года.

Реклама. ООО «А101» ИНН 7704810149, erid: F7NfYUJCUneP4zRyK3bg

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