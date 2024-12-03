Общество

В Волгограде массовая авария парализовала работу трамваев

Общество 03.12.2024 15:58
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03.12.2024 15:58


3 декабря в Ворошиловском районе Волгограда произошла массовая авария. Как сообщает ИА «Высота 102», примерно в 15:00 водитель «Лады» влетел сразу в три автомобиля на перекрёстке ул. Рабоче-Крестьянской и ул. Баррикадной. В результате на данном участке оказалось приостановлено движение трамваев №№2, 3, 6, 7.



- В настоящее время трамвайное сообщение действительно нарушено. Время возобновления работы общественного транспорта прогнозировать крайне сложно. Пока ожидаем приезда сотрудников Госавтоинспекции, - рассказали в городском центре управления пассажирскими перевозками.

Отметим, момент аварии оказался запечатлён одной из камер уличного наблюдения. Судя по опубликованным кадрам, водитель автомобиля «Лада», двигаясь по ул. Баррикадной, попытался проскочить переезд на последних секундах разрешающего сигнала светофора, однако не рассчитал, что своей очереди на поворот ожидают ещё несколько автомобилей, и врезался в них.

Фото и видео ГКУ ВО «Безопасный регион»

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