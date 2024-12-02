Волгоградцы улучшили шансы накопить миллион рублей





Эксперты оценили возможности волгоградцев накопить миллион рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Рейтинг, жители региона с помощью пополняемого вклада при медианной зарплате могут это сделать за 9,2 года. При этом 20,5% жителям региона не удастся разбогатеть и за 10 лет. Эксперты оценили возможности волгоградцев накопить миллион рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Рейтинг, жители региона с помощью пополняемого вклада при медианной зарплате могут это сделать за 9,2 года. При этом 20,5% жителям региона не удастся разбогатеть и за 10 лет.

Хотя Волгоградская область опустилась в данном рейтинге на 75-ое место после 57-го места в 2023 году, срок накопления миллиона в регионе уменьшился. Так, в прошлом году для того, чтобы стать миллионерами, волгоградцам необходимо было больше времени – 12,3 года. Хотя Волгоградская область опустилась в данном рейтинге на 75-ое место после 57-го места в 2023 году, срок накопления миллиона в регионе уменьшился. Так, в прошлом году для того, чтобы стать миллионерами, волгоградцам необходимо было больше времени – 12,3 года.

Лидерами нынешнего рейтинга по скорости накопления миллиона стал Чукотский автономный округ. Здесь жители смогут собрать эту сумму за четыре года и один месяц. Дольше всех откладывать для накопления миллиона придется в Ингушетии — больше десяти лет. Лидерами нынешнего рейтинга по скорости накопления миллиона стал Чукотский автономный округ. Здесь жители смогут собрать эту сумму за четыре года и один месяц. Дольше всех откладывать для накопления миллиона придется в Ингушетии — больше десяти лет.

Среднестатистическому работнику (с медианной зарплатой), откладывающему 10% от своих трудовых доходов, чтобы накопить 1 миллион рублей, нужно чуть более семи лет при условии неприкосновенности сбережений и ежемесячной капитализации процентов на банковском вкладе, подчеркнули авторы исследования. Среднестатистическому работнику (с медианной зарплатой), откладывающему 10% от своих трудовых доходов, чтобы накопить 1 миллион рублей, нужно чуть более семи лет при условии неприкосновенности сбережений и ежемесячной капитализации процентов на банковском вкладе, подчеркнули авторы исследования.



