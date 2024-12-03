В Волгоградской области введён жёлтый уровень опасности из-за непогоды





3 декабря Гидрометцентр обновил прогноз по опасным погодным явлениям на юге России. Как сообщает ИА «Высота 102», на ближайшие 48 часов в Волгоградской области введён жёлтый уровень опасности сразу по трём погодным явлениям.

Согласно прогностической карте, на фоне ночных заморозков в отдельных районах региона ожидаются изморось и туманы. Кроме того, сочетание этих погодных условий может вызвать образование на дорогах гололедицы.

Отметим, непогода будет испытывать волгоградцев на прочность вплоть до 11:00 5 декабря.