Пальцы веером: в Волгограде вандалы изуродовали символ Крымской весны





В Центральном районе Волгограда неизвестные осквернили арт-объект, посвящённый воссоединению России с Крымским полуостровом. Как сообщает ИА «Высота 102», от рук вандалов пострадал памятный знак, возведённый всего несколько месяцев назад в сквере на ул. 7-й Гвардейской.

По словам очевидцев, с лёгкой руки хулиганов сооружение наполнили новые и не вполне политкорректные смыслы. По замыслу дизайнеров, нижний ярус арт-объекта был украшен закреплёнными на железных штырях ладонями. Последние были вырезаны из тонкого листового металла. Именно их вандалы и решили испытать на прочность.





- Удручающее зрелище. Памятник изуродован какими-то «гениями». Где-то пальцы просто погнуты, где-то они вырваны. Некоторые же ладони и вовсе демонстрируют непристойные жесты, обычно ассоциирующимися в обществе с отправлением адресата в очень дальнюю дорогу, - рассказали журналистам волгоградцы, заметившие произошедшие с памятным знаком метаморфозы.

















Фото: Павел Мирошкин