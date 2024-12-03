После ЧП в Анталье эвакуировали пассажиров самолета в аэропорту Волгограда





В Волгограде сегодня, 3 декабря, спасатели и службы аэропорта эвакуировали пассажиров воздушного судна, на котором произошел условный пожар. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе воздушной гавани, так прошла тренировка по оказанию помощи экипажу и пассажирам самолета, который терпит бедствие.

– По легенде учений, в результате повреждения шасси и топливного бака произошло возгорание. По тревоге были подняты все подразделения аэропорта, которые входят в аварийно-спасательную команду. После оперативной эвакуации находящихся на борту самолета и их перемещения в безопасную, специально выделенную зону медики аэропорта оказали всем необходимую помощь и передали пострадавших врачам городской скорой, – рассказали в Международном аэропорту.





Цели и задачи учений были достигнуты – никто из условных пассажиров и членов экипажа не пострадал.





Напомним, 24 ноября пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся в аэропорту Антальи после жесткой посадки. К счастью, тогда обошлось без пострадавших – благодаря действиям пассажиров, всем находившимся на борту удалось вовремя покинуть борт воздушного судна.

Фото: Аэропорт Волгоград /t.me