Расследования

После ЧП в Анталье эвакуировали пассажиров самолета в аэропорту Волгограда

Расследования 03.12.2024 18:41
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03.12.2024 18:41


В Волгограде сегодня, 3 декабря, спасатели и службы аэропорта эвакуировали пассажиров воздушного судна, на котором произошел условный пожар. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе воздушной гавани, так прошла тренировка по оказанию помощи экипажу и пассажирам самолета, который терпит бедствие.

– По легенде учений, в результате повреждения шасси и топливного бака произошло возгорание. По тревоге были подняты все подразделения аэропорта, которые входят в аварийно-спасательную команду. После оперативной эвакуации находящихся на борту самолета и их перемещения в безопасную, специально выделенную зону медики аэропорта оказали всем необходимую помощь и передали пострадавших врачам городской скорой, – рассказали в Международном аэропорту. 


Цели и задачи учений были достигнуты – никто из условных пассажиров и членов экипажа не пострадал.  


Напомним, 24 ноября пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся в аэропорту Антальи после жесткой посадки. К счастью, тогда обошлось без пострадавших – благодаря действиям пассажиров, всем находившимся на борту удалось вовремя покинуть борт воздушного судна. 

Фото: Аэропорт Волгоград /t.me

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