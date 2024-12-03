



2 декабря в Волгоградскую городскую думу внесён проект постановления об изменении правил благоустройства региональной столицы. Как сообщает ИА «Высота 102», поправки дополняют документ новым пунктом, вводящим требования к местам размещения стоянок электросамокатов, а также устанавливающим обязанности их владельцев.

В случае принятия корректировок кикшеринговым компаниям, занимающимся на территории Волгограда предоставлением электросамокатов в краткосрочную аренду, придётся официально оформить свои права на все места размещения средств индивидуальной мобильности. При этом стихийные стоянки окажутся вне закона, а оставленные там устройства будут подлежать изъятию на штрафстоянку.

Официальные места размещения СИМ должны быть не только согласованы с муниципалитетом, но и соответствовать специальным требованиям. В частности, стоянки могут размещаться исключительно на твёрдом покрытии, вдали от остановок общественного транспорта, детских и спортивных площадок, арок зданий, входных групп социально важных учреждений, а также мостов и путепроводов, территорий объектов культурного наследия. Запрещено размещать их и на зелёных зонах, а также на тротуарах, где они могут преграждать путь пешеходам.





Отдельно в постановлении прописан запрет оставления электросамокатов на проезжей части.

Все стоянки электросамокатов должны быть оборудованы специальными конструкциями, обеспечивающими размещение не менее 10% от согласованного с муниципалитетом устройств. Также такие места должны иметь специальную разметку.

Предусмотрели разработчики документа требования и к расстановке СИМ на парковках. Так, электросамокаты должны стоять на подножке или быть закреплены к специальным конструкциям. Запрещается оставлять средства индивидуальной мобильности присланными к памятникам, фасадам домов или другим не связанным с их размещением объектам.

Представители организаций, сдающих СИМ в аренду, обязаны за свой счёт обустроить такие стоянки и поддерживать их в надлежащем состоянии, в том числе организовать обновление разметки, ремонт конструкций, а также уборку этих территорий от мусора.

Стоит отметить, что в случае поддержки гордумой новая редакция правил благоустройства вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Редакция ИА «Высота 102» уже неоднократно сообщала о намерении властей упорядочить работу кикшеринговых организаций. Проект поправок в правила благоустройства Волгограда ранее выносился на общественные слушанья. Документ был разработан по инициативе прокуратуры Волгограда.

В перспективе муниципалитет обещает также определить перечень улиц, где будет действовать полный или частичный запрет на использование электросамокатов.

Напомним, в настоящее время в Волгограде работают две кикшеринговые организации: Whoosh и «Юрент». Они в общей сложности предоставляют в краткосрочную аренду порядка 3 тыс. электросамокатов и ежегодно увеличивают число доступных устройств.

Параллельно с ростом доступности СИМ, увеличивается и количество ДТП с их участием. В 2023 году с электросамокатов на территории Волгограда официально зарегистрированы 42 ДТП. При этом по сравнению с 2022 годом аварийность выросла сразу в 7 раз.